Haalands agent: Hevder agenter prøvde «å stjele» spillere da Raiola døde

Erling Braut Haalands agent hevder at andre agenter forsøkte å overta Mino Raiolas spillere samme dag som den profilerte agenten døde.

MEKTIG AGENT: Mino Raiola var verdens mektigste fotballagent før han døde i våres.

Agent Mino Raiola døde 30. april i år. Han hadde klienter som Erling Braut Haaland, Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba og en formue på 90 millioner dollar, ifølge Marca.

Etter at Raiola gikk bort, har advokaten Rafaela Pimenta overtatt som Haalands agent.

Pimenta jobbet med Raiola i 18 år og Erling Braut Haaland har beskrevet henne som «en Mino i dameversjon» i et intervju med Viaplay tidligere i høst.

Nå åpner hun opp om tiden rundt gigantagentens dødsfall.

BEGRAVELSEN: Mino Raiola ble gravlagt i Monaco den 5. mai. Erling Braut Haaland og Zlatan Ibrahimovic var blant stjernene i bisettelsen.

Overfor engelske The Telegraph gir Pimenta et sjeldent og ekslusivt intervju.

Der forteller hun blant annet at andre agenter begynte å ringe Raiolas klienter 30. april - samme dagen Raiola gikk bort.

– Du har gode agenter, men det finnes også en haug med uanstendige agenter som ringte spillerne. En ringte (Walter) Benítez dagen Mino døde. Kona hans, Wanda, plukket opp telefonen, ga ham en skjennepreken og sa «du bør skamme deg», forteller Pimenta til avisen.

Flere medier meldte at Raiola var erklært død dagen før han faktisk hadde gått bort.

– Før Mino døde ringte de Alphonse (Areola). Tusenvis av folk ringte Xavi (Simons, PSG-spiller), tusenvis ringte Erling og tusenvis ringte Paul. De ringte også meg og sa: «Hvis du trenger hjelp, kan jeg drive businessen for deg», legger hun til.

I etterkant av Raiolas bortgang har Pimenta overtatt ansvaret for spillere som blant andre Haaland, Matthijs de Ligt og Gianluigi Donnarumma. Hun skal også ha blitt møtt med fordommer i en ellers mannsdominert bransje.

– Folk synes det er veldig vanskelig å forstå at Mino ikke er der og at det er en kvinne. For noen er det som: «En kvinne? Det er umulig». For andre er det naturlig, det kommer an på landet og alderen. Da jeg startet i denne bransjen var det få kvinner her, sier Pimenta i intervjuet.