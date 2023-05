Alfie Haaland ført bort av sikkerhetsvakter

Mens Erling Braut Haaland var relativt anonym for Manchester City hadde pappa Alfie Haaland det tøft på tribunen. Han ble vist vekk av sikkerhetsvaktene.

Alfie Haaland, faren til Erling Braut Haaland, ble vist bort fra tribunen fører kampen mellom Real Madrid og Manchester City var ferdigspilt.

På flere sosiale medier ligger det et klipp som viser at han ble han ført bort av sikkerhetsvaktene etter å ha gestikulert mot Real Madrid-fansen. Han skal også ha kastet mat rundt seg uten at det går klart fram av videosnutten.

Ifølge spanske Marca gjorde Alfie Haaland provoserende gester overfor hjemmepublikummet før han ble ført vekk. Han var i selskap med en annen mann som også ble geleidet vekk fra VIP-boksen de satt i, skriver Manchester World.

Det er uklart når episoden startet, men ifølge britiske Metro var kampen som endte 1–1 fortsatt i gang da de to mennene ble vist vekk fra Santiago Bernabéu.

Alfie Haaland hadde selv en lang fotballkarriere bak seg. Han fikk med seg 34 landskamper for Norge og spilte blant annet under VM i USA i 1994. Han har spilt i Premier League for Nottingham Fores, Leeds og Manchester City.

Returkampen i semifinalen i mesterligaen spilles i Manchester onsdag 17. mai.