Norske stjerner hyller Cavendish: – Gir håp for meg og, sier Kristoff

Mark Cavendish (36) tar igjen sykkelsporten med storm, etter år langt nede i en bølgedal. Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen (begge 34) blir inspirert.

Mark Cavendish kaster seg rundt Edvald Boasson Hagen etter å ha vunnet tredje etappe av Tour de France i 2012. Foto: Daniel Sannum Lauten / NTB

NTB-Snorre Schjønberg

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mark Cavendish og Edvald Boasson Hagen var to av stjernene til Team Dimension Data i Tour de France i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB

Mark Cavendish feirer med lagkamerat Julian Alaphilippe etter å ha vunnet den tiende etappen av årets Tour de France. Foto: Tim van Wichelen / pool Photo via AP / NTB

Alexander Kristoff lar seg imponere av Mark Cavendish som herjer i Tour de France. Foto: Heiko Junge / NTB

Cavendish vant ikke et eneste ritt i 2020 og 2019, og var heller ikke på toppnivå i årene før. Nå har han tre etappeseirer i årets Tour de France. Cavendish skulle egentlig ikke være med i rittet, men fikk slippe til da en lagkamerat ble skadd.

Kristoff, som ikke deltar i Touren, har latt seg imponere av briten han har vært i mange spurtdueller med.

– Det viser at man ikke må gi opp. Han har ikke vært i nærheten på mange år, mens nå har han tre etapper. Det gir også meg håp for de neste årene, for det har ikke gnistret av meg i år heller, sier Kristoff til NTB.

Med tre spurtmuligheter igjen kan Cavendish bli historisk før rytterne kommer til Paris. Han er nå bare en seier unna å tangere legenden Eddy Merckx' rekord på 34 etappeseirer.

Merckx vant mange tempoetapper. Cavendish er soleklart best i massestart.

Les også Bildene av Italia-kapteinen vekker oppsikt: – Jeg elsker Chiellini

– Imponerende

Edvald Boasson Hagen har både vært lagkamerat i to perioder og rival av Cavendish. Boasson Hagen ble selv sammenlignet med Eddy Merckx av enkelte tidlig i sin karriere. Nordmannen håper på en etappeseier i år og lar seg inspirere av Cavendish.

– Det er imponerende at han har kommet så bra tilbake og kjører så sterkt. De fleste hadde avskrevet ham på forhånd. Han har jo kjørt bra tidligere i år, men han har ikke vært på samme nivå som han er nå de siste årene, sier Boasson Hagen til NTB.

– Så har han et godt lag rundt seg også, men det er ikke bare laget som leverer. Det er ikke lett å være på plass i den trengselen som er, men det hjelper å ha så gode lagkamerater rundt seg, sier TotalEnergie-rytteren.

Les også Advokatbrev avslører: NFF varsler pengekrav mot Edvartsen

Slik er Cav som lagkamerat

Boasson Hagen er en av få som vet hvordan det er å være lagkamerat med seiersmaskinen Cavendish.

– Det er veldig bra å være lagkamerat med ham når alt går bra, så sier han fra hvis det ikke er perfekt. Han er en type rytter som har lov å si fra også, sier nordmannen.

Cavendish har vært i flere kontroversielle dueller på oppløpet, og tidvis vært kontroversiell i feltet. Men Boasson Hagen tror feltet har respekt for det briten får til.

– Jeg tror de fleste synes det er gøy, men han får ikke noen enklere reise gjennom feltet av den grunn, sier Boasson Hagen.

Det gjenstår som nevnt tre etapper der Cavendish har mulighet for å spurte om seier. På en av dem kan han få konkurranse av Boasson Hagen, som igjen viste at han behersker høy fart tirsdag.

– Blir spennende

Han tror ikke det er utenkelig at hans gamle lagkamerat blir historisk i årets Tour.

– Han liker ikke å snakke om det selv, men han er på god vei til å ta rekorden. Det blir veldig spennende å se. Hvis noen skal ta den så er det ham, sier Boasson Hagen.

– Jeg håper jeg kan få kjørt for seier og, men jeg har ikke følt meg helt på topp ennå. Det var en tøff dag (tirsdag). Det er flere muligheter etter hvert, så blir folk mer og mer slitne også. Det blir ikke i dag (onsdag) iallfall, sier nordmannen før fjelletappen fra Sorgues til Malaucène.