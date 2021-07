Ekspert: Et av historiens største norske sportsøyeblikk

Forfatter bak boken «Norges 100 største sportsøyeblikk» ville ryddet plass helt i toppsjiktet for Kristian Blummenfelt.

Blummenfelt med beviset på at han er olympisk mester. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Kristian Blummenfelts ekstreme langspurt ga OL-gull i triatlon og en evig plass i norsk idrettshistorie.

Ikke en hvilken som helst plass, heller.

– Jeg tror jeg rangerer dette som tidenes nest største individuelle OL-gull i norgeshistorien, sier Morten Stokstad.

Den tidligere sportsjournalisten i blant annet NRK, TV 2 og VG var med å skrive boken «Norges 100 største sportsøyeblikk».

På en slik liste seiler Blummenfelt inn høyt oppe, mener Stokstad.

– Triatlon er en stor idrett med hele verden på startlisten, påpeker Stokstad.

– Den råskapen, og måten Blummenfelt vant gullet på, er helt uvirkelig. Det var liksom en vilje av en annen verden. Det er helt sykt. Helt sykt, fortsetter han.

Vebjørn Rodals OL-gull på 800 meter i Atlanta i 1996 er legendarisk og regnes av mange som tidenes norske idrettsøyeblikk. Foto: Erik Johansen, NTB

– Bare bak Rodal

Stokstad mener Vebjørn Rodals gull på 800-meteren i 1996 fortsatt er det største individuelle OL-gullet i norgeshistorien. Blummenfelt får plassen like bak.

Løfter vi blikket opp fra OL og individuelle idretter, er Blummenfelt fremdeles helt der oppe, mener Stokstad.

– I 2014 mente vi at Norge mot Brasil var det største sportsøyeblikket. Jeg vil si at Blummenfelt er inne på topp ti. Det er så barrierebrytende. Han er den første som gjør det for Norge i det som er en stor verdensidrett.

Blummenfelt er den andre bergenseren til å vinne individuelt OL-gull. Håvard Lorentzen vant 500 meter på skøyter i 2018.

Bjørndalen i sommerversjon

Kristian Blummenfelt gravde så dypt i innspurten at han måtte kjøres vekk i rullestol etter målgang. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Stokstad drar paralleller fra Blummenfelt til en annen vinterlegende.

– Fyren er en norsk folkehelt, en sånn type som Idretts-Norge elsker. Han har en enorm treningsvilje. Inntrykket man får, er at han er som Ole Einar Bjørndalen, bare på sommertid.

– Det er en eventyrhistorie som går rett hjem på alle mulige måter, legger Stokstad til.

Journalistene Morten Stokstad (til venstre) og Svein Tore Bergestuen under presentasjon av boken med den fulle tittelen «Norges 100 største idrettsøyeblikk. Historien bak bragdene 1885 – 2014». Foto: Torstein Bøe / NTB

Tror dette kan bane vei for ungdom i Bergen

Lederen for Olympiatoppen Vest, Pia Mørk Andreassen, sier dette er vanvittig stort, men at hun ikke er overrasket.

Hun husker tilbake til en samling for elever ved toppidrettslinjen på Tertnes på Haakonsvern for elleve år siden.

Det ble spurt hvem som hadde tenkt til å være med i Rio-OL i 2016.

En av de to-tre som reiste seg, forteller hun, var en 16 år gammel Blummenfelt.

Han kom dit, lærte, dro til Tokyo fem års nådeløst hardt arbeid senere og vant.

– Kristian har vært så tydelig hele veien. Han har ikke sett begrensninger, bare muligheter, sier Andreassen.

Hun tror prestasjoner som dette vil inspirere ungdommene her hjemme.

– Dette viser at det er mulig å bo i Bergen og i Norge og bli olympisk mester.

– Tre voldsomme prestasjoner

Idrettshistoriker Matti Goksøyr påpeker at det ikke bare var én stor prestasjon fra Bergen natt til mandag.

I samme løp ble Gustav Iden nummer åtte, Casper Stornes nummer 11.

– Alle hadde mulighet til å vinne medalje. At en by som Bergen plutselig skulle ha tre medaljekandidater i en så krevende idrett, tror jeg ikke mange har vært klar over.

Goksøyr tror dette kan bidra til at flere i Norge får øyene opp for en idrett som er ganske fersk for mange nordmenn.

– Tidligere har en av og til vitset om at Norge tar gull i «løpende villsvin» (Tor Heiestad i 1988) og idretter folk aldri har hørt om. Dette vil jeg si er en mellomting. sier Goksøyr.

– Det er en idrett som nordmenn ikke følger like tett som fotball og ski, men jeg tror de fleste skjønner at dette er en enorm konkurranse, sier Goksøyr.