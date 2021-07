Reaksjoner på cupoppsettet. Start må til Stavanger

Start møter 3.divisjonslaget Vidar på bortebane i 2. runde av cupen.

Start møter Vidar i cupen. Foto: Tor Erik Schrøder

Det bekrefter Norges Fotballforbund mandag formiddag.

– Det synes jeg er merkelig av forbundet, sier Starts klubbdirektør Terje Marcussen til Fædrelandsvennen.

Også på Flekkerøya i Kristiansand er det reaksjoner på oppsettet. De hadde håpet på et Start-møte, men fikk Jerv på hjemmebane. Det er fire lag igjen fra Sørlandet og Arendal møter Eliteserie-laget Sandefjord hjemme.

– Det er litt av et oppsett. Vi skal ikke si at Jerv ikke er en gøy motstander å møte, men vi hadde håpet på Start. Det er et merkelig oppsett. Jeg synes det er trist at Start må til Stavanger, i stedet for å få et lokaloppgjør, sier Vidar Røsstad, sportslig leder i Fløy.

Cupfinalen spilles i 2022

Start-trener Sindre Tjelmeland sier følgende om oppsettet.

– Jeg har ennå ikke vunnet på Lassa (hjemmebanen til Vidar), verken som spiller eller trener. Jeg ville helst hatt Fløy, og slått ut min gode venn Vebjørn Urdal (Fløy-trener), men vi tar det vi får.

– Hva vet du om Vidar?

– Veldig lite. Vi må se om det er mulig å få tak i noe video, svarer Start-treneren, som er klar på at Start skal videre til tredje runde.

– Ja, ja, ja. Det er selvfølgelig målsettingen. Vi skal ta det på dønn alvor, og kjøre en best mulig treningsuke før vi reiser bortover, sier Tjelmeland, som ikke har satt noe mål om hvor langt Start skal komme i cupen i år. På grunn av korona spilles ikke cupfinalen før våren 2022.

Start spiller lørdag

– Jeg kjenner Starts cuphistorie, og det hadde vært enormt for klubben, for fansen og for meg å komme til Ullevaal. Vi tar det kjedelige svaret en kamp av gangen, og har ikke satt oss noen målsetting. Plutselig møter vi Bodø/Glimt i neste runde, eksemplifiserer 31-åringen.

Kampene i cupens andre runde spilles førstkommende lørdag og søndag. Starts kamp går lørdag. Hadde den blitt satt opp søndag kunne det blitt debut for klubbens nye midtstopper Luc Mares. Han er spilleklar fra 1.august.

Det er fire lag fra Sørlandet igjen i cupen, og mange hadde ventet at de satte lagene opp mot hverandre.

Arendal møter Eliteserie-laget Sandefjord hjemme, mens Fløy får besøk av Jerv.

Start tok seg videre til 2. runde ved å slå Express 8–0 forrige lørdag, mens Vidar slo Egersund 2–1.

