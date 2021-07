TIL og Trond Mohn er langt fra ferdige med hverandre

KOMMENTAR: En offentlig hemmelighet ble bekreftet i helga. Trond Mohn er ferdig med å gi TILs A-lagssatsing penger.

VELGJØRER: Trond Mohn har gitt TIL cirka 130 millioner i forskjellige bidrag siden 2006. Her på Alfheim stadion ved en tidligere anledning. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Rett etter lunsjtid fredag satt TIL seg på flyet. For å være godt forberedt til den viktige kampen mot Brann, reiste «Gutan» til Bergen over ett døgn før kampstart. De landet på Flesland, og sjekket inn på Scandic-hotellet rett ved.

Sent samme kveld publiserte Bergensavisen en nyhet som i aller høyeste grad angår TIL. Trond Mohn fortalte at han i sin gavmildhet ønsker å prioritere breddeidretten og barn og unge. Dermed må Brann og TIL se langt etter nødhjelp i nedrykksstriden. Som begge klubber har vært vant til over mange år. Ifølge lokalavisen i Bergen har Mohn bidratt til Brann med minst 150 millioner kroner.

iTromsø vet at denne summen i TIL er på rundt 130 millioner kroner, siden Mohn i 2006 betalte 7,3 millioner for nytt kunstgress på Alfheim. Et utrolig beløp, som i praksis har berget TIL fra både en tilværelse i lavere divisjoner og det som verre er.

At Mohn er ferdig med denne typen hjelp, er på ingen måte nytt. Mohns representant i nord, Kjell Kolbeinsen, bekreftet til iTromsø i mars at «tiden med milliongaver fra Mohn er forbi.» Men når beskjeden kommer fra den 78 år gamle skotskfødte bergenseren, blir det veldig definitivt.

Fakta MOHN-BIDRAG i 14 ÅR Juni 2020: Flere hundre tusen kroner i lønn for Fitim Azemis utlån fra Stabæk. Vinteren 2020: Dekker lønn for Sakarias Opsahl. Juli 2019: Med på spleiselag for å hente Fitim Azemi på utlån fra Vålerenga. Mai 2019: Nye millioner inn fra Trond Mohn for å hjelpe TIL med likviditetssituasjonen. Vinter 2018/19: Betaler deler av lønna til Simen Wangberg og Juha Pirinen. August 2018: Med på spleiselag for å kjøpe Mikael Norø Ingebrigtsen tilbake til Tromsø. Kostnad rundt en halv million. April 2018: TIL trenger nytt kunstgress på Alfheim. Mohn tar regninga på cirka tre millioner. Mars 2018: Inn med rundt en million som dekker deler av lønn til de nye TIL-spillerne Daniel Berntsen og Robert Taylor. Juni 2017: Mohn gir tre millioner til TILs utviklingsarbeid. Desember 2016: Gir TILs A-lagssatsing fem millioner. Januar 2016: Betaler to millioner for oppussing på Alfheim Arena. Spesielt losjeområdet som skal leies ut får seg en gjennomgang. April 2015: Kjøper lokalene i Alfheim Arena fra Tormod Harila for 38 millioner kroner. Et lokale som tidligere også var eid av Ernst Myrbakk og Per Krane, men som Harila kjøpte ut med tap i forkant av salget til Mohn. Leies ut fra Mohn til TIL for en krone i året. Januar 2015: TIL får 10 millioner fordelt over tre år til talentarbeid. 2014: Gir TIL fem millioner som skal brukes til spillerutvikling. 2013: TIL sliter med å klare NFFs lisenskrav. For å unngå å bli satt under administrasjon bidrar Trond Mohn med fem millioner. 2012: På ny gir Mohn TIL ti millioner i en økonomisk utfordrende situasjon. 2011: Ti millioner sendes fra Bergen for å hjelpe TILs dårlige økonomi. 2010: Alfheim trenger nytt kunstgress. Mohn går inn med fem millioner. Desember 2009: TIL oppretter et aksjeselskap. I emisjonen går Mohn inn med fem millioner. Februar 2009: TIL kan gå konkurs. Mohn hjelper med ti millioner kroner. 2006: Nytt kunstgress til en prislapp på 7,3 millioner. Les mer

Det er lett å si at de mange gavene som er kommet har gjort TIL godt vante. Fra utsiden er det lett å kritisere både TIL og Brann for å bli for avhengige. Å tro at en klubb skal takke nei, når sponsorer ønsker å støtte dem, er likevel en utopi.

Jeg blir overrasket om noen klubber i Norge hadde tenkt seg voldsomt om, dersom Mohn hadde gitt dem den samme muligheten.

Mohns endelige avgjørelse, kombinert med at tidligere eier Sparebanken Nord-Norge har kuttet sin gavestøtte, gjør at TIL «må stå på egne bein.» Noe TILs daglige leder Øyvind Alapnes åpnet opp om før helga, der han fortalte om at klubben sliter veldig med likviditeten.

Trond Mohn og Kjell Kolbeinsen på Alfheim i 2018. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Men ferdig er likevel ikke Trond Mohn og TIL med hverandre. Trond Mohn har eid idrettsbygget på Alfheim i seks år. Dette inkluderer VIP-losjer, kantine og garderober som TIL leier, men ikke bare betalt leie av. Her ligger det en TIL-gjeld, bygget opp over flere år, på fem millioner kroner til selskapet Alfheim Arena AS, som eies av Mohn.

Denne gjelden er litt kinkig for TIL. Da milliardæren overtok idrettsbygget, lovet han klubben en årlig leieavtale på én krone, omtalt som en symbolsk sum.

Det ble aldri en realitet. TIL måtte av avgiftsmessige årsaker betale leie som alle andre leietakere i bygget. Denne er vanskelig å klage på fra TIL-hold, uten å virke utakknemlige for den gedigne summen de allerede har mottatt. Noe som er helt sikkert, er at Trond Mohn aldri vil sette TIL konkurs for å få pengene sine.

En annen årsak til at TIL bør trå forsiktig er fremtiden til selve idrettsbygget. Her har TIL tidligere innledet samtaler med Mohn, der formålet har vært å se på muligheten for å overta eller kjøpe. Det skyldes at TIL og Tromsø kommune på sikt ser for seg å selge hele Alfheim til boligformål, slik at de kan flytte inn i en hall et annet sted.

Per i dag er en overtakelse uaktuelt, noe Kjell Kolbeinsen har gitt klar beskjed om. Tvert imot har Kolbeinsen på vegne av Mohn store planer for å utvikle bygget, som ligger midt i indrefileten på Alfheim-tomta.

For på tross av at deler av Alfheim er i ferd med å reguleres om til boligformål, ligger den store verdien i resten av tomta med gressmatta i sentrum, som TIL og kommunen sammen eier. En sum som har vært nevnt er en halv milliard, som vil være et godt utgangspunkt for å bygge en ny arena.

Uansett hvor veien går videre er det ingen tvil om at Trond Mohns bidrag har vært uvurderlig. Og han bør bli markert på en tydelig og god måte, ny arena eller ikke.