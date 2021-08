Brasil til OL-finale etter straffedrama

(Mexico – Brasil 0–0, 1–4 etter straffer) Dani Alves (38) er allerede den mestvinnende fotballspilleren i historien med 42 trofeer. Nå øyner OLs eldste mannlige fotballspiller tittel nummer 43.

FINALEKLARE: Her stormer Brasil-spillerne mot Reinier etter at han scoret den avgjørende straffen som sendte regjerende mester Brasil til OL-finale. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dani Alves er hele syv år eldre enn den neste eldste spilleren i Brasil-laget, og nå er ringreven på jakt etter sin 43 tittel som fotballspiller etter at Brasil slo Mexico i tirsdagens semifinale.

«Seleção» styrte kampen, men 36 år gamle Guillermo Ochoa, Mexicos eldstemann, stoppet den ene avslutningen etter den andre, litt som under VM 2014, mesterskapet mannen med de hårfagre lokkene kanskje huskes best for. Richarlison overlistet Ochoa ved en anledning, men Everton-spissen traff stolpen.

Det måtte til slutt straffesparkkonkurranse til for å skille lagene. Dani Alves satte den første straffen i mål til tross for at Ochoa var etter den, før Mexico bommet. Brassene holdt hodet kaldt og scoret på de påfølgende to, mens Mexico-spillerne bukket under for presset.

Til slutt var det Erling Braut Haalands lagkamerat, Reinier (på lån fra Real Madrid), som scoret det avgjørende målet.

NÆRE PÅ: Guillermo Ochoa kastet seg riktig vei på straffen til Dani Alves, men ballen snek seg inn. Foto: MIKE SEGAR / X90033

Senere tirsdag blir det klart om Brasil møter vertsnasjon Japan eller Spania i finalen. Brasil er regjerende mester etter OL-gullet på hjemmebane i Rio de Janeiro for fem år siden – da med superstjernen Neymar i spissen.

Dette blir brassenes tredje strake OL-finale. I London-OL i 2012 ble det sølvmedalje. Da var det nettopp Mexico som tok gullet.

Bøtteløfteren Alves

Brasils OL-tropp er kanskje den med flest stjerner: I tillegg til ringreven Dani Alves, har de spillere som Richarlison (Everton), Diego Carlos (Sevilla), Bruno Guimares (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa), Gabriel Martinelli (Arsenal), Malcom (Zenit), Antony Santos (Ajax) og mannen som avgjorde straffekonken, Reinier (Borussia Dortmund).

38 år gamle Dani Alves, som har spilt for klubber som Sevilla, Barcelona, Juventus og PSG, og som fortsatt holder det gående i den brasilianske storklubben São Paulo, er kaptein for det brasilianske OL-landslaget.

Den eksentriske høyrebacken har i løpet av sin svært meritterte karriere allerede vunnet 42 titler. Det gjør ham til den mestvinnende spilleren i fotballhistorien.

Nærmest på listen er hans gamle lagkamerat, Lionel Messi, som plukket opp sitt 38. trofé med Copa America-tittelen tidligere i sommer. Bak følger Andrés Iniesta og Maxwell med 37 titler.

Drømmer om VM

Ifølge en rekke medier, som ESPN og MARCA, drømmer Alves ikke bare om tittel nummer 43 – men også nummer 44 og 45. Han skal ifølge mediene være sulten på en billett til neste års VM i Qatar, og så fort OL er over, skal han ut å kjempe om Copa Libertadores-tittelen med São Paulo. Alves & co. skal møte regjerende mester Palmeiras i kvartfinalen.

ESPN trekker frem at Dani Alves, som ble kåret til turneringens beste spiller da Brasil vant Copa America i 2019, fortsatt har gode kort på hånden ettersom det ikke er sylskarp konkurranse på Brasils høyreback. I tillegg skriver ESPN at Alves føler han har noe uoppgjort i VM-sammenheng:

Han ble ikke tatt ut til mesterskapet i 2006, var annetvalget bak Maicon i 2010, og i VM på hjemmebane i 2014 startet han mesterskapet som det foretrukne backvalget, før han i løpet av mesterskapet igjen mistet plassen til Maicon.

VETERAN MED EN PLAN: Dani Alves. Foto: Andre Penner / AP

Like før mesterskapet i 2018 ble Dani Alves skadet – og mistet turneringen i Russland.

For en spiller med hele 118 kamper med det brasilianske flagget på brystet, har det blitt langt mellom kampene i VM.

38-åringen har vært med på å vinne Copa America to ganger med Brasil, og har også vunnet prøve-VM to ganger. Nå er han én kamp unna OL-gull – noe som kan hjelpe ham i jakten på en billett til Qatar i 2022.