Amazon komfortabelt videre i cupen

Amazon Grimstad tok seg videre til 2. runde i cupen ved å slå Gimletroll 4–1.

Tuva Hodne (fra venstre), Emma Sannæs Kristiansen, Marina Jensen (målscorer) og Kari Johnston feirer 2–0-målet til Amazon. Foto: Shayan Jalilian

KRISTIANSAND: 2. divisjonslaget Gimletroll, som ikke hadde spilt en tellende kamp på 660 dager, tok onsdag kveld imot 1.divisjonslaget Amazon Grimstad til cupkamp på Sparebanken Sør Arena. Der var gjestene det beste laget og vant 4–1.

Dominerte

Gjestene fra Grimstad var store favoritter før kampen mot Gimletroll. Steinar Pedersens lag har hatt en sterk åpning på sesongen i 1. divisjon, og ligger på 2. plass bak serieleder Røa.

Det viste seg også på banen. Grimstad-klubben dominerte fra start og det skulle bare ta 12 minutter før de gikk opp i ledelsen. Vårin Vik utnyttet en farlig klarering fra vertene og sendte hvittrøyene i ledelsen med et fint plassert skudd fra distanse.

Ti minutter senere doblet bortelaget ledelsen. Gimletroll-keeper Juliane Pettersen ble nødt til å gi en retur på et skudd fra skrått hold, og først på returen var Marina Jensen og pirket inn gjestenes andre scoring for kvelden.

Gimletroll slet med å skape sjanser mot et solid Amazon Grimstad-lag i første omgangen, men like før pause kom den store muligheten de hadde ventet på. Plutselig ble June Johansen spilt gjennom i bakrom, men alene med keeper gikk skuddet hennes like til side for venstre stolpe.

Fakta Kampfakta Gimletroll - Amazon Grimstad Fotball, NM (1. runde), kvinner Sparebanken Sør Arena, Kristiansand Gimletroll 1–4 Amazon Grimstad Dommer: Maliha Ahmady (Mjøndalen IF) Mål: 0–1 Vårin Vik (12'), 0–2 Marina Jensen (22'), 1–2 Linn Christine Farbergshagen (55'), 1–3 Marina Jensen (67'), 1–4 Julie Lossius (83') Gimletroll startet med følgende ellever: Juliane Pettersen - Marie Knutsen, Martine Mæhle, Imani Dorsey, Tiril Toft, Erica Nystøl, Malin Skomedal, Linn Farbergshagen, Karoline Fredriksen, June Johansen, Martine Fenger Amazon Grimstad startet med følgende ellever: Hilde Olsen - Ingrid Bergland, Ina Kristoffersen, Kelsey Hood, Lisbeth Rothschild, Tuva Hodne, Vårin Vik, Idun Kydland, Marina Jensen, Emma Kristiansen, Kari Johnston Les mer

Amazon-spillerne var ikke enige i dommerens avgjørelse om å annullere 3–0-scoringen til Vårin Vik. Foto: Shayan Jalilian

Gimletroll reduserte

Et par minutter ut i andre omgangen trodde Vårin Vik at hun hadde scoret sitt andre mål for kvelden, da en avslutning fra distanse føyk i nettet. Men dommer annullerte scoringen for offside til store protester fra trenerteamet til Amazon.

Så skulle Gimletroll også vise at de ville være med på dansen. En praktfull kontring endte opp med at Linn Christine Farbergshagen løp inn reduseringen, og tente med det håpet for vertene, som viste at de ikke var helt ufarlige på kontringer.

Men Gimletrolls håp om en snuoperasjon skulle raskt bli slukket. For 12 minutter senere økte Marina Jensen Amazons ledelse til 3–1, med en kontrollert avslutning fra kloss hold. Noen minutter senere banket Ina Kristoffersen et frispark i treverket.

«Historisk bytte»

Syv minutter før full tid gjorde Gimletroll et «historisk bytte», ifølge speaker på stadion. Keeper Juliane Pettersen ble byttet ut. Inn kom Karen Andrea Olsen for å vukte buret til vertene de siste minuttene. Keeper på motsatt banehalvdel? Hennes søster, Hilde Gunn.

Det ble dermed en søsterduell de siste minuttene av kampen, men Karen Andrea Olsen i Gimletroll-målet kunne lite gjøre da hun ble rundet av Julie Lossius som spaserte inn 4–1-målet til Amazon. Det ble også sluttresultatet i en målrik og underholdende kamp.