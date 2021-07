«Obosligaens Hulk» får ikke lov å trene styrke: – Hvis jeg drar på gymmen, blir jeg for stor

Willis Furtado har vært den beste angrepsspilleren på Jerv som ligger på direkte opprykk til Eliteserien. 23-åringen fra Kapp Verde, som besitter en blanding av rå fysikk og slepen teknikk, har hatt en spesiell reise før storspillet i Norge.

Willis Furtado har tatt Jerv og 1. divisjon med storm denne vårsesongen. 23-åringen fra Kapp Verde nyter tilværelsen i Grimstad. Her avbildet ved havna i sentrum. Foto: Henrik Gill

GRIMSTAD: – Jeg er veldig glad for å være i Grimstad. Endelig har det løsnet for meg, og nå har jeg scoret i tre kamper på rad.

Det sier Jervs nye stjerneskudd, Willis Furtado, som møter Fædrelandsvennen i Grimstad.

På vei inn på en cafe i Storgaten skimter Furtado en kvinne som drikker kaffe og leser lokalavisa, hvor han ser et bilde av seg selv i Jerv-trøya.

– Jeg har vært med i ukens lag to runder på rad nå. Det pusher meg til å bli bedre. Forhåpentligvis klarer jeg å holde det oppe, og score igjen på mandag, sier Furtado.

23-åringen smiler, og det med god grunn. De siste tre kampene har han vært matchvinner for Jerv, som nå ligger på direkte opprykksplass til Eliteserien. Mot Sandnes Ulf leverte han både mål og målgivende i 2–0-seieren, før han ble matchvinner mot Sogndal.

I kampen mot Åsane ble han matchvinner igjen, denne gangen etter et herlig dribleraid hvor han scoret etter å ha mottatt ballen på midtstreken.

Furtado klarte ikke å skjule smilet da han så bilde av seg selv i lokalavisa utenfor Herlighed i Grimstad. – Jeg har vært med i ukens lag to runder på rad nå. Det pusher meg til å bli bedre, sier han. Foto: Henrik Gill

– Vår beste offensive spiller

Jerv-trener Arne Sandstø er storfornøyd med nysigneringen, som signerte for gultrøyene etter å ha spilt to sesongen hos egyptiske ZED FC.

– Willis har vært vårt fremste angrepsvåpen, vår beste offensive spiller. Han er en spiller som produserer både mål og målgivende, sier Sandstø.

Han mener Furtado passer perfekt inn i en spillergruppe bestående av ni forskjellige nasjonaliteter, inkludert spillere fra land som Spania, Costa Rica, Singapore og Mali.

– Willis er sosialt intelligent og passer perfekt inn. Han liker å tulle og tøyse, men er helt fokusert i trening og kamp, sier Sandstø.

Jerv-trener Arne Sandstø mener Furtado har vært klubbens beste offensive spiller hittil i sesongen. Jerv ligger på direkte opprykksplass etter 10 kamper i 1. divisjon. Foto: Tor Erik Schrøder

– «Obosligaens Hulk»

Daglig leder i Jerv, Trond Christoffersen, forteller at det allerede er stor interesse for Furtado, som har kontrakt med klubben ut 2022.

– Vi visste at Willis var god, men han har virkelig vært fryktinngytende. Nå er han på alles lepper, sier Christoffersen

Fysikken til Furtado er virkelig noe som har imponert mange, inkludert Christoffersen.

– Fysikken hans er langt bedre enn den ligaen han spiller i. Vi kaller han «Obosligaens Hulk», og vi fleiper om at han ikke får lov til å trene styrke, sier Christoffersen, som refererer til den brasilianske fotballspilleren Hulk.

– Alle i min familie er store og sterke. Jeg trener egentlig ikke styrke. Hvis jeg drar på gymmen, blir jeg for stor, sier Furtado og ler.

Christoffersen forteller at Furtado sammenlignes med den braselianske fotballspilleren Hulk, som er kjent for sin rå fysikk. Her avbildet under VM i Brasil i 2014. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Møtte veggen i skotsk 3.-divisjon

Furtado står med tre mål og tre målgivende på 10 kamper for Jerv. Men ting har ikke alltid gått etter planen for høyrevingen.

Furtado er født og oppvokst like utenfor Paris, men spiller på landslaget til Kapp Verde, hvor hans foreldre kommer fra. Etter å ha spilt for sitt lokale amatørlag fikk han sjansen til å vise seg fram under et prøvespill i Skottland da han var 17 år.

Angrepsspilleren imponerte på prøvespillet, og fikk kontrakt med klubben Stenhousemuir, som hørte til på tredje nivå i Skottland.

– Huff, det var vanskelig. Jeg flyttet over da jeg var 17 og forlot familien. Det var spesielt ille for min mor, som var redd for meg og lei seg for at jeg dro. Men jeg ville satse på fotballen, forteller Furtado.

Og det tok ikke lang tid før Furtado opplevde et skikkelig kultursjokk.

– Jeg husker min første kamp. I Skottland liker de å sparke ballen langt og løpe etter den, mens jeg vil ha ballen i beina og spille langs bakken. Jeg fortalte treneren at jeg ikke kunne spille slik, sier Furtado.

Det førte til at unggutten ble sittende på benken i de første fem kampene.

– Jeg ville hjem til Paris, jeg orket ikke mer. Jeg savnet familien og var lei meg. Jeg bodde også alene og kunne ikke engelsk den gangen. Det var skikkelig tøft, sier Furtado.

Sesongen endte i nedrykk til skotsk 4.-divisjon. Men kantspilleren valgte å bli værende i Skottland, og i 2018 spilte han for Raith Rovers på nivå to.

Furtado opplevde et skikkelig kultursjokk i Skottland. Men etter en vanskelig periode klarte Furtado å kjempe seg oppover i ligasystemet i Skottland. Foto: Henrik Gill

Vil rykke opp med Jerv

Turen gikk så videre til Egypt, hvor han var en viktig bidragsyter til å skyte ZED FC opp til det øverste nivået i landet.

– Jeg likte klubben, men det var alt for varmt i Egypt. Vi måtte trene klokka 06.00 om morgenen før sola sto opp. Vi spilte kamp klokka 15.00 og da var det ofte 38 grader. Det var forferdelig varmt, sier Furtado.

I høst endte Furtado så opp i Grimstad og Jerv, hvor han har vært en stor suksess. Der ønsker han å bidra til å sikre klubben et historisk opprykk til Eliteserien.

– Jeg er glad i å gi meg selv utfordringer. Jeg vil rykke opp til Eliteserien med Jerv, sier Furtado.

Furtado er glad i å sette seg selv utfordringer. Nå ønsker han å rykke opp med Jerv til Eliteserien. Foto: Henrik Gill

Og Furtado har en stor motivasjon til å fortsette storspillet. Om han holder formen ved like er sannsynligheten stor for at han er med i troppen til Kapp Verde som skal delta i Afrikamesterskapet i januar 2022.

– Det vil være en stor drøm. Jeg har startet de to siste landskampene, og jeg håper jeg kan fortsette å levere på banen, avslutter angrepsspilleren.

