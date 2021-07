Messi med frekt straffestikk da Mina bommet

Lionel Messi var ikke nådig mot motstanderen da Argentina sikret sin første Copa America-finale på seks år.

– Hvorfor danser du ikke nå?!

Det skrek Messi angivelig da Yerry Mina misset sitt forsøk fra ellevemeteren under straffesparkkonkurransen mot Colombia i natt. Messis stikk, og voldsomme gestikulering, mot midtstopperen kom etter at colombianeren vartet opp med en frekk dansefeiring da han scoret under straffesparkkonkurransen mot Uruguay i kvartfinalen.

Opptrinnet Messi sikter til skapte en del reaksjoner i sosiale medier, ettersom den spesielle og ekstravagante feiringen ble gjort midt under straffesparkkonkurransen, da ingenting var avgjort.

Lionel Messi er klar for sin første store internasjonale finale siden tapet i 2016 for Chile. Foto: HENRY ROMERO / X90174

I natt var det derimot den argentinske sisteskanse Emiliano Martinez den store helten. Aston Villa-keeperen reddet hele tre straffespark, og dermed har argentinerne muligheten til å sikre seg sitt første Copa America-trofé siden 1993. På motsatt side venter Neymar og Brasil.

Selv om Martinez stjal det meste av showet, var det likevel ingen tvil om hvem som var i begivenhetenes sentrum da finaleplassen var sikret. Det var tydelig at avansementet betydde mye for Messi.

– Straffesparkkonkurranser handler om å ha flaks. Men vi visste at Emiliano ville redde minst to av dem. Han er et monster av en keeper, sa Messi etter kampen.

Mens klubbtilværelsen for den nå kontraktsløse gullballvinneren sørger for kaos hjemme i Barcelona, har Messi herjet på andre siden av klonen.

Han ligger an til å bli toppscorer i mesterskapet, og var igjen sentral da han slo den målgivende pasningen til Laurtaro Martinez, som satte kampens eneste argentinske scoring mot Colombia. Messi har dermed vært direkte involvert i ni av de elleve målene laget har scoret iløpet av turneringen.

Messi fikk seg en smell, men nektet å gå av banen. 34-åringen spilte siste del av oppgjøret med en blodig og forslått ankel. Foto: HENRY ROMERO / X90174

34-åringen, som mange rangerer som kanskje tidenes beste fotballspiller, har aldri vunnet et trofé med sitt hjemland. For mange er det nettopp det som gjør at Diego Maradona rangeres foran. Det er tydelig at dette er et fokus også innad i den argentinske troppen. Keeperhelt Martinez uttalte selv at han ville vinne Copa America for Messis skyld for noen måneder siden.

Etter kampen var det en tårevåt Martinez som omfavnet Messi.

– Om vi noen gang vinner Copa America eller VM, vil jeg være mer glad på Messis vegne enn på mine egne. Det er bare det han mangler i karrieren sin, sa sisteskansen til avisen EFE.

Lionel Messi og Emiliano Martinez delte et øyeblikk etter semifinalebragden i natt. Foto: EVARISTO SA / AFP

Finalen mellom Argentina og Brasil spilles klokken 02.00 natt til søndag.