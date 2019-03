Petter Northug står over resten av NM

Det bekrefter trener Stig Rune Kveen overfor NRK.

– Han kan ikke gå skirenn i morgen. Han er fortsatt ikke helt frisk, sier han til kanalen.

Onsdag ble det klart at Petter Northug måtte stå over sprinten i Gåsbu. Det var sett på som en av 32-åringens siste muligheter til å overbevise før OL-uttaket.

Fredag ble det altså klart, ikke overraskende, at Northug heller ikke kan gå lørdagens 30 kilometer.

Nå retter han fokus mot verdenscup i slovenske Planica neste helg – hans siste sjanse til å sikre OL-plass. Northug har gått ett renn i 2018. Det endte med en 48. plass da han gikk 30 kilometer i skandinavisk cup i Piteå forrige helg.

At han endte over fem minutter bak vinner Mattis Stenshagen vekket oppsikt. Flere eksperter var bekymret for at det var siste spiker i Northugs OL-kiste. Trener Kveen tok derimot resultatet med ro.

– Jeg skjønner at det (resultatlisten) kan se brutalt ut, men det viktigste var at Petter fikk gjennomkjøringen han trengte, sa Kveen til NTB.

Sykdommen føyer seg inn i rekken av ting som ikke har gått Petter Northugs vei denne sesongen. 32-åringen gikk ikke renn mellom verdenscupsprinten i Lillehammer i begynnelsen av desember og Strindheimstafetten på nyttårsaften.

I tillegg ble han vraket til Tour de Ski, noe han selv mente var nødvendig for å prikke inn OL-formen.