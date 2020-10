Sykdomsplaget Røthe: – Følte at jeg sto igjen på perrongen

Langrennsesset Sjur Røthe (32) hanglet lenge i høst og var oppriktig bekymret for hvordan dette skulle gå.

Sjur Røthe i rygg på Harald Østberg Amundsen under tirsdagens landslagssamlingen i Oslo sist uke. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vossingen fikk tidlig avkreftet at det handlet om koronaviruset.

– Jeg var bekymret. Det var mest på grunn av all usikkerheten rundt omkring i verden. Jeg hadde håpet å unngå å ligge syk med en lumsk sykdom jeg ikke helt visste hva var. Jeg følte også på det at toget gikk fra perrongen, og jeg sto igjen, sa Røthe under den siste landslagssamlingen i Oslo nylig.

– Det varte lenge, og det kom i to bølger i august/september. Jeg gikk glipp av to samlinger, og da blir du litt usikker. Jeg har kommet meg sånn noenlunde igjen, la han til.

– Har du fått noe svar på hva det var for noe?

– Det var nok bare en forkjølelseslignende sykdom. Jeg var uvel og uggen.

– Ble du redd?

– Jeg ble ikke redd, men usikker. Det har vært bra den siste tiden. Nå er jeg treningsmessig på det sporet jeg var på i vår. Da var det veldig bra. At formen er bra nå er å ta i. Nå har jeg fått en god periode og håper det holder.

Fakta Sjur Røthe: Alder: 32 år (født 2. juli 1988) Klubb: Voss OL-medaljer: Ingen VM-medaljer: 3 gull (30 km skiathlon 2019, 4 x 10 km stafett 2019 og 2013), 2 bronse (50 km fristil fellesstart 2019 og 30 km skiathlon 2013) Verdenscupen: Tre enkeltseirer. 3.-plass som beste sammenlagtplassering (2019). Aktuell: Forbereder sesongstart etter sykdom. Les mer

Tidsnød

Med «håper det holder» handler det om at Røthe mener tiden er knapp fram til sesongåpningen på Beitostølen 20. til 22. november.

– Jeg har bare tiden og veien. Målet er å gå meg inn på godsiden og være med både på Beitostølen og i Ruka i verdenscupåpningen, men plan B er at jeg må flytte sesongen en liten måned utover og komme i form til Tour de Ski. Det får vi se på. Dette får vi ikke svar på før på Beitostølen.

Røthe tilhører dem som tror at den kommende sesongen ikke vil bli så veldig forskjellig fra det som langrennsløperne ellers opplever, til tross for at verden er midt i en pandemi der smitteverntiltak er alfa og omega.

Utfordrende

Røthe er tilhenger av tiltak som gjør livet sikrere for alle involverte. Han tror ikke at langrennsleiren vil merke den helt store forskjellen, til tross for omfattende testing hver tredje dag.

– Det blir litt testing i løpet av sesongen, men totalt sett tror jeg ikke det blir den store forskjellen. Det blir nok en større utfordring for dem i støtteapparatene og dem som styrer med logistikken. Det gjelder blant annet planlegging, reising, overnatting, transport. Det kan bli tøft, fordi vi må være forsiktige.

Røthe velger å være optimist rundt opplegget som er skissert.

– Jeg tror dette skal gå greit. Det blir en del testing, men det er helt ok. Det gir en trygghet også. Det er bra at alle må igjennom samme prosedyre. Slik det ser ut nå går det bra med de fleste på vår alder som får viruset, men det handler om respekt overfor andre, de du er i lag med og som er rundt deg. Det er viktig at vi er konstant observante. Vi er forbilder og foregangsfigurer, og vi må tenke på hvordan vi skal takle virussituasjonen, sier Røthe.