Forrige gang advarte eksperten mot å bruke Ødegaard. Nå er Norges stjerne klar: – Sykt hvis vi får det til

Martin (16) er blitt Martin (21). Han skal spille «den viktigste landskampen på mange år» for andre gang i karrieren.

Martin Ødegaard og Sander Berge er sentrale når Norge møter Serbia torsdag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Odd Inge Aas Journalist

ULLEVAAL STADION: «Å tro at alt blir så mye bedre om han kommer inn, er nesten dårlig gjort mot Ødegaard». Det sa Jahn Ivar «Mini» Jakobsen for fem år siden.

Norge sto foran sin viktigste kamp på mange år. De hadde tapt 0–1 på Ullevaal for Ungarn. Før returmøtet i Budapest ropte opinionen på en 16 år gammel redningsmann.

Den gamle landslagshelten advarte imidlertid. Tenåringen fra Drammen var ikke god nok. Ikke ennå. Per-Mathias Høgmo hørte på folket. Ødegaard ble kastet inn fra start, i en merkelig spissduo med midtbanespiller Markus Henriksen.

Det gikk ikke. Ødegaard ble byttet ut i pausen. Norge tapte med ett mål også i den ungarske hovedstaden. Det ble ikke noe EM den gangen heller.

Nå står Norge foran den viktigste landskampen siden – ja, miseren i Budapest. Martin (16) er blitt Martin (21). Nå er folket, ekspertene og landslagssjefen samstemte. Selvsagt skal han starte mot Serbia.

– Det var en stor og viktig kamp den gangen. Jeg var en ung gutt, men jeg følte meg klar. Jeg føler meg også klar for en ny viktig kamp nå, sier Ødegaard fem år senere.

fullscreen next 16 år gamle Ødegaard kommer til Budapest i 2015. 1 av 2 Ørn Borgen

Telefonen fra Zidane

Den gang spilte han for Real Madrids reservelag, Castilla, på nivå tre. I dag spiller han på førstelaget. Treneren er imidlertid den samme, Zinédine Zidane.

Det er først og fremst på utlån til Heerenveen og nå sist Real Sociedad at Ødegaard har utviklet seg til å bli den spilleren norske supportere så for seg for fem år siden.

I sommer ringte den franske legenden og sa at han ville ha nordmannen tilbake. Det var ett år tidligere enn den opprinnelige planen.

– Det var ikke en voldsom diskusjon rundt det. De var klare på at de ønsket meg, og jeg har alltid hatt et mål og ønske om å spille der. Det var ikke noe dramatikk. De ønsket det, og da ble det sånn, sier Ødegaard om sommerens overraskende utvikling.

Den mesterskapsløse generasjonen

Flere eksperter mente at nordmannen var La Ligas beste spiller sist høst. Kanskje gjorde pandemien at noen av Real Madrids overgangsplaner ble stoppet på grunn av usikker økonomi. Kombinasjonen gjorde at verdens kanskje største klubb ville ha Ødegaard tilgjengelig allerede nå.

Så langt har han fått to kamper fra start, men blitt byttet ut i begge.

– Jeg har spilt mer enn forventet i starten, spesielt med tanke på at jeg kom tilbake fra skade og var litt syk. Det er positivt. Så er det bare å trene hardt, for det er mange kamper og muligheter. Det er bare å være klar, sier han om sjansene for spilletid.

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er en duo norske fotballfans har store forhåpninger til. Foto: Stian Lysberg Solum

Det er ingen tvil om at kampen om plassene er mye større i en storklubb som Real Madrid, med verdensstjerner i de fleste posisjoner.

– Det handler om å komme inn i ting og ta mer plass. Det er en fin utfordring, og det liker jeg, sier Ødegaard.

Han er født i 1998 og tilhører generasjonen som ikke kan huske Norge i et mesterskap. Sist EM var i 2000. Da var han halvannet år. Ingen kunne se for seg at det skulle gå minst 21 år til neste mulighet.

I Budapest var Norge én kamp unna. Nå er det to hindre igjen å forsere. Først Serbia, deretter Skottland eller Israel i november.

– Det er noe vi alle drømmer om og har drømt om siden vi var bitte små. Det henger virkelig høyt å representere Norge i et mesterskap. Det hadde virkelig vært sykt hvis vi får det til.

Fakta Martin Ødegaard Født: 17. desember 1998. Klubber: Strømsgodset, Real Madrid Castilla, Heerenveen (lån), Real Sociedad (lån), Real Madrid A-landskamper/-mål: 22/1. Debut A-landslaget: Mot De forente arabiske emirater 28. august 2014. Kampen endte 0–0. Aktuell: En av de største stjernene på det norske laget som møter Serbia torsdag. (NTB) Les mer

Skade og positiv koronatest

Han har slitt med en kneskade helt siden i vår. Den gjorde at prestasjonene sank ganske mye mot slutten av sesongen. Storspillet som blendet det spanske publikum sist høst, var borte. Spesielt etter at sesongen startet opp igjen etter en koronapause i sommer, slet drammenseren.

Han var imidlertid aldri bekymret for fremtiden på lengre sikt. Så ille er ikke skaden.

– Det var mer frustrasjon på slutten og følelsen av at jeg ikke kunne gi alt og være på det nivået jeg ønsket, sier Ødegaard.

For to uker siden fikk han en ny bekymring. Toppspillerne er i et omfattende testregime. Det skal passe på at ingen blir smittet av covid-19. Etter kampen mot gamleklubben Sociedad, testet nordmannen positivt.

Kampen mot Serbia blir Martin Ødegaards viktigste på Ullevaal. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Det var overraskende. Jeg hadde tatt mange tester, og så kom det en som var positiv. Det skjedde også etter at jeg hadde vært litt syk, men blitt frisk igjen. Jeg ble litt stresset den kvelden, og tenkte på kamper og landskampene, sier han.

Heldigvis for Ødegaard og landslagssjef Lars Lagerbäck, var de neste testene negative.

Nå lengter de og hele norsk fotball etter en veldig positiv torsdagskveld på Ullevaal.