Olaf Tufte satser videre mot Tokyo-OL

Olaf Tufte (44) har etter en grundig tenkepause bestemt seg for å forlenge karrieren i ytterligere ett år. Neste sommer deltar han i sitt sjuende OL.

Olaf Tufte satser videre. Foto: Stian Lysberg Solum

Tufte bekreftet beslutningen da han møtte pressen sammen med kona Aina, landslagssjef Johan Flodin og flere landslagskolleger hjemme i Horten onsdag.

Roveteranen skulle etter planen avslutte karrieren med Tokyo-OL i sommer, men som følge av at sommerlekene i Japan ble utsatt måtte han i tenkeboksen. Tufte har brukt nesten sju måneder på prosessen som ledet frem til onsdagens beslutning.

– Det har vært tøffe tak. Det er på en måte familien (kona og barna) og familien (roerne). Det er ikke bare å hoppe av lasset når man er med på noe bra. Jeg har lyst til å avslutte med stil, sa Tufte mens han kjempet med tårene.

– Tenk å sippe for noe man får lov til, tilføyde han med et smil.

Hard jobbing

Kona Aina fikk jobben med å bekrefte at karrieren fortsetter. Hun kunne fortelle om hard jobbing for å få en forlenget satsing på plass.

– Helt i begynnelsen i mars var det veldig mørkt. Jeg skal innrømme at jeg var helt tydelig på at ett år til var jeg ikke så veldig interessert i. Ikke for ungene, ikke for meg, ikke for oss, ikke for gården. Så har vi egentlig tatt en dag av gangen, og begge har ønsket at han skal få avslutte sånn det var ment i sommer, sa hun.

Den endelige avgjørelsen ble tatt for ikke lenge siden.

– Takk til familien som gir meg lov. Takk til støttespillerne som er med for 30. året. Alle støtter meg, og det betyr utrolig mye, sa Olaf Tufte.

Han satte ord på den jobben som er lagt ned for å løse flokene rundt satsingen som nå er på plass.

– Jeg har aldri jobbet så hardt for å løse ting, og familien er det viktigste. Og jeg har hele tiden sagt at Aina skulle ta avgjørelsen, sa medaljegrossisten og la til at han nå gleder seg til en god natts søvn.

Avgjørelsen har åpenbart ført til netter med mye tankevirksomhet.

Fakta Fakta om Olaf Tufte: Dette er roeren Olaf Tufte: * Navn: Olaf Karl Tufte * Født 27. april 1976 (44 år) * Bosted: Nykirke i Vestfold * Idrett: Roing * Klubb: Horten * Meritter: * OL: Singlesculler 2 gull (2004 og 2008), dobbeltsculler 2 sølv (2000 og 2016) * VM: Singlesculler 2 gull (2001 og 2003), 1 sølv (2005), 2 bronse (2002 og 2007), dobbeltsculler 1 bronse (1999). * Aktuell: Har bestemt seg for å satse frem mot OL i Tokyo neste sommer. Han er klar for sine sjuende sommerleker. Les mer

Debuterte i Atlanta

Ved siden av roing har idrettstoppen blant annet drevet med gårdsdrift. Han har også sitt eget klesmerke.

Nå satser han for fullt mot sommerlekene i Tokyo neste sommer. Tufte har de siste årene vært drivkraften i den norske firerbåten. Neste sommer vil han være 45 år.

Olaf Tufte deltok i sitt første OL i Atlanta i 1996. Som 20-åring var han en del av fireren uten styrmann. Sammen med Halvor Sannes Lande, Morten Bergesen og Odd-Even Bustnes ble det åttendeplass.

I Sydney i 2000 tok han sin første OL-medalje da han sammen med Fredrik Bekken rodde inn til sølv i dobbeltsculler.

To VM-gull

Fire år senere hadde han byttet til singlesculler og rodde inn til gull i Athen, før han fulgte opp med å forsvare gullet i Beijing i 2008. I London-OL i 2012 røk han derimot ut i semifinalen.

Olaf Tufte tok OL-gull i Beijing. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

I Rio de Janeiro for fire år siden hadde veteranen gått tilbake til dobbeltsculler. Da med Kjetil Borch som makker. Det endte med bronsemedalje.

Ved siden av OL-merittene har veteranen også to VM-gull fra 2001 og 2003 i singlesculler.

I tillegg har han tatt flere andre medaljer i VM-sammenheng i sin innholdsrike karriere.

Under VM i 2019 kvalifiserte den norske fireren seg til OL med sjuendeplass.

