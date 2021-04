OL-trekningen klar: Håndballgutta møter marerittmotstander

Norge reiser i sommer til Tokyo med et herrelag i OL-håndballen for første gang siden 1972. Der skal de opp mot marerittmotstander Spania. Det norske kvinnelaget møter blant andre regjerende verdensmester Nederland.

TØFF MOTSTAND: Sander Sagosen og det norske herrelandslaget møter blant andre Spania i gruppespillet i OL. Foto: PETR DAVID JOSEK / POOL

Det ble klart i torsdagens trekning. Norge har for første gang med lag i begge klasser.

Slik blir OL-gruppene for menn:

A: Norge, Frankrike, Tyskland, Brasil, Spania og Argentina.

B: Danmark (tittelforsvarer), Sverige, Portugal, Japan, Egypt og Bahrain.

Det er knalltøff motstand for de norske håndballgutta. Spania er et lag Norge har slitt mot i en årrekke og Norge har ikke vunnet på de siste 18 kampene mot spanjolene.

Norge spilte sist mot Spania i VM-kvartfinalen i Egypt i januar, som endte med 31–26-seier til Spania.

Den forrige norske seieren mot Spania kom helt tilbake i 1997 og siden har det altså blitt 17 tap og én uavgjort for de norske håndballherrene mot Spania.

Det norske kvinnelandslaget er trukket i gruppe A mot Nederland, Montenegro, Sør-Korea, Angola og Japan.

Norge stiller i OL som regjerende europamestere, mens Nederland er regjerende verdensmestere etter VM-gullet i 2019.

I gruppe B spiller Spania, Ungarn, Sverige, Frankrike, Brasil og et lag som representer den russiske olympiske komiteen.

Det norske laget tok OL-gull både i 2008 og 2012, mens det ble bronse under OL i 2016 og gull til Russland.

– Det var som vi pleier å si. Fin trekning. Vi tar de vi får. Vi får ikke styrt trekningen, så da blir det slik det blir, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson til VG.

– Vi vet at om vi er på vårt beste, så kan vi slå alle lag. Vi vet samtidig at nivået er såpass høyt i denne turneringen at vi må opp på vårt beste, sier han, og legger til at han tror sommerens OL-turnering vil bli blant de jevneste noen gang.

– Sist for 14 dager siden fikk vi bank av Montenegro. Japan og Angola er sterkere enn lagene fra de kontinentene ofte har vært og vi vet at Korea er gode når det kommer til OL, sier landslagstreneren.

EUROPAMESTERE: Nora Mørk og det norske kvinnelandslaget tok EM-gull i desember etter å ha slått Frankrike i finalen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Japan kunne velge hvilken gruppe de ønsker å spille i. Det internasjonale håndballforbundet (IHF) valgte å gi dem den fordelen som OL-vert.

OL-turneringene spilles i tidsrommet 24. juli til 8. august med kamper for hvert kjønn hver annen dag. Herrene starter opp dagen etter OL-åpningen.

Tolv lag i hver klasse er med i Tokyo-lekene. De fire beste nasjonene fra hver pulje går videre til kvartfinalene.

Norge tok seg nylig til OL for begge kjønn gjennom kvalifiseringsspill. Håndballgutta gjorde det uten vansker over tre kamper i Montenegro. Samme sted løste det langt mer meritterte kvinnelaget billett med et nødskrik.

De norske lagene tar seg til Japan i god tid. Foreløpig avreisedato er satt til 12. juli.