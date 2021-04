Tok suverent EM-gull: Feiret med nugattiskive og koronatest

Birgit Skarstein var uslåelig i EM-finalen i italienske Varese.

Birgit Skarstein, her fra fredagens forsøk, er europamester for første gang.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Nå er jeg på vei til covid-test, sier Skarstein til Adresseavisen, mens hun gomler på en grovbrødskive med nugatti.

Den nybakte europamesteren lander i Norge natt til tirsdag, og da må hun ha en fersk negativ koronatest med seg i bagasjen.

- Jeg feirer med nugattiskive og koronatest. Så det går for seg. Jeg fikk et klapp på skuldra fra Olaf Tufte, så det tar jeg som en kompliment, ler hun - knappe to timer etter at hun sikret seg EM-gull i sin aller første start i et europamesterskap.

Ble utfordret

Og det skjedde på overlegent vis.

Skarsteins israelske konkurrent Moran Samuel tok teten fra start, og skaffet seg en ledelse de første 500 meterne av den 2000 meter lange distansen.

Men trønderen satte inn kjempekreftene før halvrodd løp, og koblet grepet om tittelen.

– Utrolig lettelse

Levangbyggen økte forspranget gjennom hele siste halvdel, og hadde fullstendig kontroll på tampen.

– Jeg har det veldig bra. Det er en utrolig lettelse å se at vi er i rute. Jeg var spent på om de få ukene vi har hatt på vann var nok til å være konkurransedyktig, sier Skarstein.

Les også Skarstein måtte tenke nytt. Dette har hun lært.

Hun rodde inn til tiden 10.22,06, og ble klokket inn over fem sekunder foran sølvvinneren. Ukrainske Anna Sheremet tok bronsen.

For ordens skyld. Koronatesten var negativ.