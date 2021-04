Spilte sin første Start-kamp da han var 12. Nå får han endelig sjansen på A-laget

Peter Reinhardsen har signert for Start.

Peter Reinhardsen. Foto: Steffen Stenersen

Peter Reinhardsens forestående overgang til Start har vært på trappene en stund. Nå bekrefter klubben at kristiansanderen har signert.

Kontrakten går ut 2022.

– Først og fremst er det veldig moro. Det er noe jeg har jobbet for. Jeg gikk til Jerv for å bygge meg opp, bli vant med voksenfotballen og jobbe meg inn mot Start igjen. Og nå som det er blitt realisert, er det veldig moro, sier Reinhardsen til Starts nettsider.

21-åringen er forsvarsspiller og kan spille både midtstopper og back.

Han har vært klubbløs og kommer derfor gratis til Start.

Når Fædrelandsvennen snakker med Reinhardsen torsdag er han strålende fornøyd.

– Det betyr mye. Det betyr at jeg har gjort noe riktig de siste årene. Det er stort å komme tilbake til moderklubben, sier Reinhardsen.

Reinhardsen har spilt ungdomsfotball i Start siden han var 11–12 år gammel, men forlot klubben i 2018. Siden har han spilt for Jerv og Arendal.

– Jeg tok steget ut i voksenfotballen for å bli vant med den. Det var viktig for meg å få spilt kamper. Det var et viktig valg jeg tok der, sier Reinhardsen.

– Han har tatt en liten omvei, men har fått med seg en del erfaring som han drar nytte av nå. Peter har hatt en bra stigning siden han begynte å trene med oss og har fått vist frem sine kvaliteter. Han kan spille både som back og midtstopper, er solid defensivt og veldig trygg med ball, sier Start-trener Joey Hardarson til Starts nettsider.

Start jobber også med å sikre seg Vindbjart-spiss Emil Pedersen. Vindbjart sendte onsdag kveld over et forslag til avtale som Start nå vurderer.

