Toppkamp utsatt etter coronautbrudd i Manchester City

Mandagens kamp mellom Everton og Manchester City er utsatt.

SMITTET: Kyle Walker (t.v.) testet positivt for covid-19 forrige uke. Foto: ADRIAN DENNIS / X01348

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det bekrefter Manchester City selv i en pressemelding. Kampen skulle opprinnelig blitt spilt klokken 21.00 norsk tid.

Første juledag ble det klart at Gabriel Jesus og Kyle Walker testet positivt for covid-19, samt to personer i støtteapparatet til klubben.

Manchester-klubben skriver at flere personer i klubben nå har testet positivt.

– Etter den siste runden med coronatesting har det kommet en rekke positive tester, i tillegg til de fire som ble kjent på første juledag, skriver klubben i pressemeldingen.

Premier League skriver i en pressemelding at de positive testene ble kjent mandag morgen. Manchester City vant 2–0 mot Newcastle for bare to dager siden.

Ettersom det da var flere positive tester innad i lagets coronaboble, ble det ansett å være en risiko for videre spredning blant spillerne og støtteapparatet, og basert på medisinske råd fra Premier League, ble det bestemt at kampen skulle utsettes.

Spillerne og støtteapparatet vil nå isoleres i en periode fremover, og treningsanlegget blir stengt på ubestemt tid.

Fra før har både Aymeric Laporte og Riyad Mahrez blitt smittet av coronaviruset. De to City-spillerne testet begge positivt i starten av september.

Manchester City skal etter planen møte Chelsea på søndag, 3. januar, og skal videre spille semifinale i Carabao Cup mot Manchester United onsdag 6. januar. Hva som skjer med de to kampene er foreløpig ikke klart.

1. desember ble det kjent at det var det smitteutbrudd i Newcastle United, hvor mer enn ti personer i klubben testet positivt for covid-19. Newcastle-kaptein Jamaal Lascelles var blant de som ble smittet i utbruddet, og Newcastle-manager Steve Bruce sa i forrige uke at det har vært en skremmende opplevelse for spillerne. Lascelles har enda ikke vært med i kamp, men var tilbake i trening for tre dager siden.

Et mutert coronavirus har de siste dagene preget Storbritannia. Mandag ble det registrert over 41.000 nye coronasmittede - det høyeste som har blitt registrert i nasjonen så langt under pandemien.