Solskjær gjorde ni endringer – slet seg til ettmålsseier

(Manchester United – Watford 1–0) Bodø/Glimt-eksporten Philip Zinckernagel (26) fikk debuten, Ole Gunnar Solskjær (47) fikk seieren – og tok Manchester United til fjerde runde i FA-cupen.

HØYT OPPE: Scott McTominay nikket Manchester United i ledelsen 1–0 – og feiret med et jubelhopp. Til høyre Juan Mata. Foto: Martin Rickett / PA

Publisert: Publisert: I går 22:55

Etter 0–2 for Manchester City i ligacupen i midtuken, Solskjærs fjerde semifinaletap i cupene som United-sjef, byttet nordmannen nesten hele laget før Championship-laget til Elton John besøkte Old Trafford.

Det holdt akkurat. Og Scott McTominay – eneste utespilleren som ble beholdt i elleveren fra City-kampen – headet inn matchens eneste mål på godt utført vis etter corner fra venstreback Alex Telles allerede etter fem minutter.

– Vi jobber mye med dødballer. Jeg er nødt til å score mer på headinger, sier McTominay til BBC og påpeker egen høyde på 193 centimeter.

Ledelsen var god å ha for hjemmelaget. For Watford var vemmelige nok å håndtere for Uniteds B-gjeng.

– Det er flere grunner. Vi begynner å komplisere ting, sender en og to mann i angrep når vi ikke skal, og vi blir kontret på et par ganger. Det blir litt hjertet i halsen. De har et par spillere som er veldig, veldig raske – som Sarr og Gray, sier Ole Gunnar Solskjær til Viasat etterpå.

Juan Mata burde riktignok doblet ledelsen da Donny van de Beek hælsparket spanjolen alene med Watford-keeper Bachmann rett før pause, men sistnevnte parerte. I motsatt ende skapte ikke Watford de største mulighetene, men hadde stadig vekk noen tilløp til farligheter.

United maktet heller ikke drepe spenningen etter pause, og i sin 11. FA-cupkamp som United-manager tok Solskjær tilsynelatende ingen sjanser: Han kastet inn både Anthony Martial og Marcus Rashford de siste 20 minuttene i håp om å roe benkepulsen.

Det resulterte ikke i annet enn en misbrukt Rashford-sjanse. Passende nok for en ganske kjedelig fotballkamp, der United halte i land avansementet. Fjerderundemotstanderen blir klar under trekningen mandag kveld.

– Vi gjorde en del feil avgjørelser, men vinner til slutt, oppsummerer Solskjær.

Nordmannens stjerne, playmaker og poengplukker Bruno Fernandes fikk hvile på benken hele kampen, mens kaptein Harry Maguire måtte trolig spille mer enn planlagt. For midtstopperen måtte inn allerede rett før pause da Eric Bailly ble skadet og måtte ut.

Allerede tirsdag er det ny Premier League-kamp mot Burnley. Deretter er det toppkamp mot regjerende mester Liverpool neste søndag. Solskjær får dermed brukt stallen sin i januar.

– De trenger kamptrening. Jo flere kamper de spiller, jo bedre gjør du det, sier Solskjær og antyder at Bailly kan miste kampene neste uke etter å ha fått en kraftig nakkesmell i en kollisjon med tidligere Haugesund-gigant William Troost-Ekong og United-keeper Dean Henderson.

Uansett ser Ole Gunnar Solskjær fremgang i United-laget som for første gang på flere sesonger kan gå inn i andre halvdel av ligasesongen som en seriøs tittelutfordrer.

– Vi er blitt bedre på det meste. Det fysiske. Vi holder kampene, vi er mye bedre trent. Så er troen mye bedre. Vi har fått inn et par spillere som har løftet troen. Bruno, Cavani. De har utgjort en forskjell, begrunner Solskjær overfor Viasat.

Philip Zinckernagel fikk sin første kamp for Watford etter bosmanovergangen fra Bodø/Glimt. Dansken lå som venstrekant i en ganske stram 4–4–2 og fikk ikke markert seg voldsomt – men har allerede fått dødballansvar i sin nye klubb. Han fikk testet høyrefoten både på cornere og frispark på Old Trafford før han ble byttet ut i det 76. minutt.

