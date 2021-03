Da Witrys Nederland-drøm gikk fløyten, var tre uker gamle Herman god å ha

Rett før jul ble Aslak Fonn Witry far for første gang. Det endret ham.

Aslak Fonn Witry har hatt en begivenhetsrik vinter. Det var interesse fra nederlandsk fotball, men blekner sammenlignet med at han har fått sitt første barn. Foto: Privat

- Jeg er blitt mer bevisst på hva som teller her i livet. Jeg blir ikke førstepri lenger, kan du si, sier Aslak Fonn Witry til Adresseavisen.

25-åringen er fortsatt i Stockholm-klubben Djurgården, som han forlot Ranheim til fordel for før 2019-sesongen. Høyrebacken har imponert på øverste hylle i Sverige, og i vinter så han ut til å ta steget videre til nederlandske Utrecht.

Men selv om Djurgårdens sportssjef sa til VG 6. januar at han hadde god tro på at overgangen kom til å gå i orden, strandet den på overgangssum.

- Det var frustrerende, men motiverende i tillegg. Jeg blir motivert av at folk følger med og er interesserte. Det motiverer meg til å jobbe enda hardere, bli enda bedre. Men det er skuffende når du føler det hadde blitt et steg opp i karrieren, sier Witry.

Tok bort fokuset

Da det var som mest hektisk tidlig i januar, satt han i bil fra Trondheim til Stockholm. Med seg hadde han samboeren Maja Bogen Brurok og sønnen Herman, som ble født 21. desember.

Witry hadde visst om interessen fra Nederland siden slutten av desember, men hadde bange anelser om at det kunne gå skeis. Det hele trakk litt for langt ut i tid for hans smak.

Og ganske riktig: Utrecht hentet i stedet 23-åringen Hidde Ter Avest i midten av januar. Da ble den da tre uker gamle Herman ekstra god å ha.

- Jeg var selvfølgelig skuffet, men det tok fokuset bort litt. Han hjalp til med det også, sier Witry.

– Ekstremt godt for hodet

Et nytt tilskudd til familien endrer mye. Så også for høyrebacken med fortid i junioravdelingen til Rosenborg.

- Hverdagen er forandret. Nå er det opp i sekstiden om morgenen. Jeg drar på trening, og så er det rett hjem til familie og bleieskift. Det er ekstremt godt for hodet mitt å få noe annet å tenke på. Jeg tenker lite på fotball når jeg kommer hjem og han smiler til meg. Det har bare vært positivt, og kanskje er det en bifaktor til at jeg har tatt enda et steg i karrieren, sier Witry.

- Hvordan da?

- Jeg legger meg på et annet tidspunkt, står opp på et annet tidspunkt. Og jeg gjør ikke dette bare for meg. Jeg tar den ekstra treningsøkten for ham. Og rutiner er kanskje det beste sparket jeg kunne få.

På sitt sterkeste

Witry har to år igjen av kontrakten med Djurgården, og mener selv nivået hans er høyere enn noen gang.

- Jeg har aldri vært bedre hverken fysisk eller psykisk. Jeg kom tilbake hit med en ekstrem motivasjon for å vise meg fra en enda bedre side. Det har jeg gjort nå i cupen, og har to mål og en assist på de tre første kampene, sier han.

For selv om Nederland-drømmen gikk i vasken i vinter, er planen å flytte på seg til en større liga.

- Jeg skal levere en så god sesong at jeg skifter beite om ikke så lang tid. Jeg har fokus på å bli litt bedre hver dag, holde meg skadefri og spille bra. Jeg vet det er folk som følger med, så får jeg bare levere i hver eneste kamp, sier han.

Involvert i mål

Witry er en offensiv, moderne back. På sine 51 kamper i Allsvenskan, står han ifølge Transfermarkt med hele 19 målpoeng. 5 scoringer og 14 målgivende. Det er en ettertraktet back-egenskap internasjonalt.

- Det er kanskje min fremste styrke på banen. Det er viktig for min del, og viktig for spillet mitt. Jeg skal være en bidragsyter, og jeg skal ha kapasiteten til å være med både offensivt og defensivt. Allsvenskan er et veldig fint utstillingsvindu for å komme seg videre ut, og jeg er en offensiv back som gjør poeng. Det trenger man i moderne fotball, sier han, og avslører at han har rykket opp til å bli førstevalg som straffeskytter etter at Fredrik Ulvestad flyttet til kinesisk fotball i vinter.

Witry er offensiv og stadig på jakt etter målpoeng. Det har gjort ham til en viktig brikke i Djurgården. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

De fleste ligaer i Europa har seriestart på høsten, og normalt regnes sommervinduet som det beste for spillere som skal skifte beite. Da vil spillerne få med seg en oppkjøring for sin nye klubb før de skal prestere.

Og det er slett ikke utelukket for Witry å flytte på seg i det neste overgangsvinduet.

- Jeg har ekstremt god dialog med sportssjefen vår, og det gjør at jeg er veldig trygg på Djurgårdens tanker med meg. De vil selge meg når tiden er riktig, og de er fornøyde med jobben jeg har gjort. Djurgården kan ikke bare slippe meg for småsummer heller, de må være fornøyde, men jeg stoler såpass på dem at jeg tror jeg vil få muligheten om den dukker opp, sier Witry.