Stjernekeeperne er på plass i Danmark

KOLDING: Målvakt Katrine Lunde blir satt inn mot Romania mandag. Nå er hun i hallen.

Katrine Lunde skal følge Norges kamp fra tribuneplass. Foto: Vidar Ruud/NTB

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Målvakten i Vipers kom til EM-byen lørdag og ble med laget til hallen Sydbank Arena for å se lagvenninnene på nært hold i håndballkampen mot Tyskland.

Tidligere på dagen åpnet landslagstrener Thorir Hergeirsson opp for at hun kommer til å sti i den tredje kampen.

Han mente det er viktig å ha mer erfarne målvakter bakerst. Mange skyttere fra andre nasjoner har stor respekt for veteranen. Det samme gjelder Silje Solberg, som også kom til Kolding lørdag. Hennes avreise ble utsatt fordi det tok så lang tid før koronaviruset kom ut av kroppen.

– Det er ikke sånn at Silje ikke har trent, sier Hergeirsson om en av sine mest trofaste spillere de siste årene.

Lunde ble ikke tatt ut til EM. Årsaken var at hun var gravid. Kort tid etter kom den triste meldingen om at hun hadde mistet sitt ufødte barn. Da meldte hun seg til tjeneste. Nora Mørk og de andre på laget mente at det sto respekt av en slik avgjørelse, at hun ville bidra overfor Norge.

Silje Solberg (nr. 2 f.v.) er klar sammen med dem som er i 20-kvinnerstroppen, fire utenom de 16 som blir tatt ut til kampene. Foto: Vidar Ruud/NTB

Vil bety mye

– Når motstanderne ser at Norge har Katrine Lunde i mål, vil de reservere seg litt, mener håndballekspert Bent Svele i TV2.

Han er overbevist om at Lunde kommer inn i troppen, og vet at Hergeirsson, Tonje Larsen og Mads Olsson skal gjøre den vurderingen søndag.

– Katrine er den som ligger nærmest. Hun har trent hele veien. Silje er ikke fysisk på det samme nivået, siden hun har vært i karantene.

Svele benevner Katrine Lunde som den beste keeperen i verden gjennom mange år. Det vet motstanderne godt. De skuddene som motstanderne tar mot mer uerfarne målvakter, tør de ikke fyre av mot sørlendingen.

Emily Stang Sando er klar når det trengs. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Har flere på lur

Emily Stang Sando og Rikke Granlund sto i den første kampen mot Polen. Sando reddet kun ett skudd før pause. I 2. omgang ble Granlund redningskvinne.

De to 31-åringene har langt mindre erfaring enn de to som kommer til å overta. Trolig blir Sando tredjevalget, for alt kan skje frem til EM-finalen 20. desember.

Og selv om Norge blir regnet som EM-favoritt, kan det bli hindringer på veien.

Uansett vil det bety mye for landslaget å ha to solide «vegger» i målet.

De er begge innstilt på å ta den oppgaven.