Ble endret: Norge møter regjerende verdensmester

KOLDING: Norge skal likevel ikke spille mot Kroatia, som antatt. Ved midnatt ble det klart at Nederland blir første motstander i hovedrunden.

Stor jubel i Japan i fjor, da Nederland tok gull. Foto: Vidar Ruud/NTB

Sverige og Frankrike er i opprør. De mener at danskene har snudd kampprogrammet til sin fordel. Arrangøren har endret spilleskjema for å favorisere sine egne, er uttalelser som er kommer i Aftonbladet. Sveriges landslagssjef Tomas Axnér er ikke nådig.

Poenget er at Sverige skulle møtt Montenegro torsdag og deretter Danmark fredag og Frankrike tirsdag. Nå får Sverige vertslandet fredag, Montenegro søndag og Frankrike lørdag. Svenskene hadde forberedt seg på det de trodde var en annen motstander, på en annen dag.

Har ikke fulgt med

– Ikke noe å hyle for. Dette er i utgangspunktet et oppsett som har stått der hele tiden, for å sikre at et vertsland kan selge billetter til sine kamper. Slik er det jo ikke i disse tider, men normalt måtte Norge og Danmark vite når de kunne tilby billetter. De to landene skulle i utgangspunktet arrangere sammen, med finaler i Nore. Det var før Norge trakk seg.

Det sier TV2s ekspertkommentator Bent Svele. Han mener at svenskene må lese det med liten skrift i manualen.

– De kan godt angripe systemet. Jeg sier ikke at spillesystemet for mellomrunden nødvendigvis er riktig, men det er forståelig at det må bli sånn.

Det har stått fast hele tiden at Norge som eksempel skal spille 10.–12. og 15. desember i mellomrunden. Danskene har ikke endret dette. Så er det en større diskusjon om systemet er rettferdig eller ikke.

Utgangspunktet for det mange så på som endring, var at Danmark tirsdag kveld tapte for Frankrike, og dermed «bare» ble nummer to i sin pulje. Frankrike går videre med full poengpott, som Norge.

Tess Wester i mål og Laura van der Heijden jubler i det kampen er avgjort og de oransje har tatt VM-gull. Foto: Vidar Ruud/NTB

Vil være forberedt

Landslagstrener Thorir Hergeirsson og hans spillere kjenner til dette og lar seg ikke vippe av pinnen. Det betyr at kampen mot Nederland må forberedes først.

Og den motstanderen er ikke hvem som helst. Nederland vant siste VM.

– De reddet seg inn ved å vinne mot Ungarn tirsdag kveld, men ellers er det et lag Norge bør slå. Vi er forsterket voldsomt fra mesterskapet i Japan fjor. De er svekket, men vi skal selvfølgelig ha respekt for Nederland

Stjernespilleren Estavana Polman er en av dem som er borte fra laget. Hun ødela korsbåndet i juli.

– Hvorfor ble det antatt at Norge skulle ut mot Kroatia først?

– For den første kampen i mellomrunden ofte har vært med vinneren i en annen gruppe. Og det var Kroatia. Nå begynner vinner Norge mot treeren, sier Svele.

På teamsmøte med pressen onsdag formiddag, sa assistenttrener Tonje Larsen:

– Vi skal være best på endringer. Vi var først forberedt på at vi skulle møte Kroatia og begynte å se video med dem. Da er vi i alle fall godt i gang med forberedelsene til den kampen.

Larsen mener oppsettet var klart før start.

-Det var en misforståelse i kampoppsettet hvem som skal møte hvem, men vi kan ikke bruke så mye energi på det. Vi får ikke gjort noe med at vi trodde at det var Kroatia i går.

Larsen mener at Norge møter et temposterkt lag. Det er nye profiler som får sjansen. De har spilt seg opp. Vi må ta dem alvorlig.

Kampen går torsdag kveld kl. 20.30 på TV3/Viasat