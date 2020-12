Solbakken har sendt beskjed til spillerne

Ståle Solbakken (52) har kommet med sitt første livstegn til spillergruppen gjennom en melding videreformidlet av toppfotballsjef Lise Klaveness (39).

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det opplyser Norges landslagssjef til VG.

– Hva skrev du?

– At vi må forberede oss på best mulig måte i forbindelse med den situasjonen samfunnet er i, at vi vil opprette en personlig kontakt så godt det lar seg gjøre fra midten av januar, at vi vil legge frem mer konkrete planer da. Og god jul og godt nyttår, sier Solbakken.

Han har foreløpig ikke vært i direkte kontakt med enkeltspillere fra landslaget.

– Nei, venter til de har vært gjennom jule- og nyttårsprogrammet, sier Solbakken, som også er opptatt av ikke å forskjellsbehandle spillerne i starten av oppholdet som landslagssjef.

Les også Solbakken avviser vennetjeneste: – Ikke noe med det å gjøre

VG har spurt kommunikasjonssjef Gro Tvedt Anderssen om å få se Solbakkens melding til laget.

– Melding til laget er nettopp det – melding til laget, sier Anderssen.

Toppfotballsjef Lise Klaveness henviser til Anderssens uttalelse.

Norge spiller sin første landskamp under Solbakken borte mot Gibraltar den 24. mars.