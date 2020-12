Norge vant greit: Nora Mørk svarte på tiltale

Nora Mørk leverte stort i EMs åpningskamp. Hun er så desidert tilbake.

Nora Mørk med hevet arm. Det gikk unna i kampen mot Polen. Foto: Vidar Ruud/NTB

Mette Bugge journalist

NORGE-POLEN: 35–22

KOLDING. Få eksperter trodde at Nora Mørk skulle vise seg fra en så god side i den første mesterskapskampen på tre år.

Bakspilleren struttet av energi da Norge fikset seieren mot Polen. Skjønt, det var noe rusk i maskineriet. Men lite å utsette på Mørk.

I første omgang var hun feilfri. Hun scoret Norges første og siste mål i omgangen og satte fire av fire straffer. I tillegg gjorde hun det hun er så god til – være servitør. Hun sendte nydelige baller ut til høyrekanten, der Malin Aune fikk fire mål før det ble to bom.

Noe av det siste Mørk presterte i de siste 30 minuttene, var å finne klubbvenninnen Heidi Løke på strek. Straffen satte Mørk inn selv. 17–13 var ledelsen til pause.

Fakta Kampfakta Norge – Polen 35-22 (17-13) Herning Arena 40 tilskuere Norge: Emily Stang Sando, Rikke Granlund – Henny Ella Reistad 6, Emilie Hegh Arntzen 1, Veronica Kristiansen 2, Marit Malm Frafjord, Heidi Løke 1, Stine Skogrand 2, Nora Mørk 6 (4), Stine Bredal Oftedal 3, Malin Aune 5, Kari Dale Brattset 2, Marit Røsberg Jacobsen 2, Camilla Herrem 5, Sanna Solberg-Isaksen, Kristine Breistøl. Toppscorer Polen: Marta Gega 6 (4). Dommere: Ioanna Christidi/Ioanna Papamattheou, Hellas. Utvisninger: Norge 5 x 2 min., Polen 6 x 2 min. Norge møter Tyskland lørdag og Romania mandag. (©NTB) Les mer

Hvor god er hun egentlig nå?

På forhånd var det enkelte spørsmål knyttet til energibunten som har vært borte fra mesterskap på grunn av skader.

Frode Kyvåg, som er Dagbladets ekspert, mente at han aldri tidligere hadde sett henne så usikker som før dette mesterskapet.

Gunnar Pettersen, som Aftenposten snakket med foran det første EM-oppgjøret, mente at forklaringen var naturlig. Tross alt er det mye hun har gått glipp av etter omfattende kneproblemer, inkludert flere inngrep.

– Nora har mistet mellom 100–120 landskamper og kamper i Champions League. Men jeg regner med at hun vil vise seg frem som en meget god servitør med innspill til strek og utspill til kanten, sa han.

Glade spillere som er ferdig med åpningskampen. Foto: Vidar Ruud/NTB

Gjett om Pettersen fikk rett. Han skal følge hele mesterskapet for TV3/Viasat, og det han fikk se i åpningskampen mot Polen var en tydelig sugen spiller.

Hun har det blikket ikke alle håndballspillere har, som å vite hvor medspillerne er til enhver tid, og sende dem finurlige pasninger som ikke så mange gjør. Ikke minst strekspiller Heidi Løke, som også er medspiller i Vipers, vet at hun hele tiden må være klar til å få ballen.

Strekspiller Kari Brattset Dale har spilt med Mørk i Györ, men der ble det til slutt Mørks skadeperioder som gjorde at hun måtte stå over i lang tid.

Men nå er Nora tilbake, og det skal motstanderne få merke.

– Nora er en energibunt. Styrer hun intensiteten sin, lover det godt, sa Hergeirsson til TV3 etter kampen.

Han venter at hun kommer til å bli bedre og bedre fremover.

– Vi trenger henne og hun trenger oss, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson.

Han benyttet henne som en sikker straffeeksekutør i denne kampen, og etter å ha scoret, løp hun raskt mot benken. Armen opp, et stort glis, innbitt og gjenkjennelig.

Én gang var hun også raskest tilbake og snappet ballen, var raskt fremme i angrep og sørget for mål. Så løp hun fortere enn svint til benken. Forsvaret er ikke der Nora Mørk skal bruke kreftene sine.

Thorir Hergeirsson fikk Nora Mørk skikkelig i gang i denne kampen. Foto: Vidar Ruud

Storfornøyd Mørk

Det var tydelig å høre at Nora Mørk var lettet og glad da hun ble intervjuet av TV3s Ole Erevik i Kolding.

– Jeg synes jeg får fin flyt og laget litt opp i gir, sa Mørk.

Hun ble toppscorer med seks mål sammen med Henny Ella Reistad.

Mørk var takknemlig for å være der hun er, men fortalte ganske ærlig om det å bygge seg opp til et landslagscomeback.

– Det har kostet veldig mye. For meg er dette en seier. Dette er den personen jeg vil være og elsker å være.

Hun la til at hele laget hadde så lyst til bare å få til alt på en gang. Da blir det mye rykk og napp.

Mørk fremhevet også Malin Aune, som hun har stor tiltro til.

Fornuftig vei tilbake

Molde-trener Tor Odvar Moen, som hadde Mørk på laget i Larvik i mange år, fulgte ivrig med.

– Nora er for meg en av de absolutt beste i sin posisjon i verden. Det har hun vært i mange år. Og selv om hun nå har vært borte fra håndball i lang tid, virker veien tilbake å ha vært veldig fornuftig.

Mørk kom til vestfoldklubben i 2009 og dro ut på nye eventyr til utlandet i 2016.

Moen synes ikke det er noe tvil om at bakspilleren fysisk og sportslig sett er på vei tilbake mot et veldig høyt nivå.

– Jeg tror at hun kommer til å score på at hun har modnet enda mer som håndballspiller. Det perspektivet blir viktig i fortsettelsen.

– Nora er ei smart jente. Hun ser nok det selv også. Og jeg unner henne virkelig suksess. Hun var stor.

Moen vil ikke være med på at Mørk er usikker.

– Jeg kaller det rett og slett at hun har fått altfor få viktige kamper etter at hun begynte å spille håndball igjen i høst. Det jeg dessuten ser er at hun er blitt mer moden. Hun takler det å bomme noen skudd.

– Det var ikke sånn da hun var i Larvik?

– Nei, da ble hun heitere i toppen.

Året er 2016. Nora Mørk og Larvik spiller i Champions League i Skopje. I bakgrunnen trenerne Tonje Larsen, som nå er i landslaget, og Tor Odvar Moen. Han er i ne Foto: Djorovic, Aleksandar / NTB

Litt å ta tak i

I 2. omgang prøvde landslagstrener Thorir Hergeirsson flere spillere. Det er viktig å la flere bli varme i trøyen.

Henny Reistad er bare 21 år, men leverer på høyt nivå allerede. Foto: Vidar Ruud/NTB

Og da fikk Polen se at motstanderen hadde et solid skyts. Henny Reistad er en drøm. Fintesterk og hurtig til beins. Sterk i forsvar også.

Hergeirsson har likevel mye å snakke med spillerne om foran neste kamp mot Tyskland lørdag. Ofte har vi sett slike åpninger i et mesterskap. Greit, men ikke glitrende.

Rikke Granlund spilte på seg mye selvtillit i mål. Foto: Vidar Ruud/NTB

Granlund grep sjansen

Målvaktsspillet i første omgang var ikke all verden. Emily Stang Sando fikk det ikke til, men i perioder hadde hun heller ikke særlig hjelp av forsvaret.

Målvaktsbyttet til relativt ferske Rikke Granlund i 2. omgang ga i alle fall et solid løft. Hun reddet de fire første skuddene og kunne juble hver gange sammen med medspillere som reiste seg på benken. Hun hadde 50 i redningsprosent.

– Hun er nok den som hadde minst press, sier Gunnar Pettersen om målvakten som spilte sin tredje landskamp. Til daglig står hun i danske Esbjerg.

Amanda Kurtovic mente det var grei skuring sett med norske øyne, men at Polens trener Arne Senstad har fått mye av mannskapet sitt.

Den tidligere landslagsspilleren ble vraket til EM, men er hyret inn av TV3/Viasat.

– Vi trente å få løftet keeperspillet. Det var en vitamininnsprøytning, sa Hergeirsson til TV3 etter kampen.

– Rikke gjør ofte det samme i klubben sin og gjør en forskjell. Hun er god til å komme inn.

Det som ergret Hergeirsson var at laget brant fem eller seks gode sjanser. Det han var fornøyd med var at alle kom på banen.

PS. Veronica Kristiansen ble kåret til banens beste spiller.