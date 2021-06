Høye karakterer på spillerbørsen: «Midtbanesjefen sto fram nok en gang og hadde full kontroll»

Slik har Sunnmørsposten vurdert AaFK-spillerne etter kampen mot Stjørdals-Blink.

Simen Bolkan Nordli, Kristoffer Ødemarksbakken, Simen Rafn og Sigurd Haugen jubler her for et av de fem målene som AaFK scoret mot Stjørdals-Blink. Foto: Marius Simensen

Publisert:

AaFK - Stjørdals-Blink 5–1 (4–0):

Michael Lansing- 7

Keeperen var sjanseløs på selvmålet fra Jansen. Han har noen utrolige utspark som ga AaFK kontringsmuligheter flere ganger. Det kan bli et viktig angrepsvåpen framover.

Simen Rafn - 6

Høyrebacken er involvert i det andre målet, der han slår et godt innlegg som keeper slår rett i beina til Kallevåg. Samarbeidet med Ødemarksbakken var godt.

Quint Jansen - 7

Scorer et helt uforståelig selvmål på en corner tidlig i andre omgang, men utenom det er nederlenderen solid.

David Fällman - 6

Etter en rufsete kamp borte mot Sogndal sist, slo svensken tilbake igjen. Hadde full kontroll defensivt den omgangen han spilte. Kronet det hele med ei scoring på en corner.

David Olafsson - 5

Pådrar seg et helt unødvendig gult kort på tampen. Han presterte litt for mye opp og ned denne gangen, men igjen et par veldig gode innlegg. Har mer inne enn han viste her.

Simen Bolkan Nordli - 7

21-åringen fortsetter å levere målgivende pasninger. Denne gangen ble det to av dem, som gjør at han er oppe i seks totalt sett.

Erlend Segberg - 7

Midtbanesjefen sto fram nok en gang og hadde full kontroll på det som skjedde. Toppet det hele med å sette inn 3–0 med venstrefoten fra kort hold.

Torbjørn Kallevåg - 6

Får litt trekk for noen pasningsfeil som kunne blitt skjebnesvangre, der Stjørdals-Blink heldigvis for AaFK ikke klarte å utnytte det. Men var på rett plass til rett tid og satte inn 2–0 etter at keeper sendte en retur på et innlegg til han.

Kristoffer Ødemarksbakken - 7

Han hadde den målgivende pasningen til Segberg på 3–0, og sørget selv for å kontre inn 5–1 like før timen var spilt. God og frisk på kanten, der han viste hvor god kontringsspiller han er.

Niklas Castro - 6

Ble spilt gjennom i 16 meteren da AaFK ledet 1–0, men avslutningen gikk langt over. Det blir mye nesten for Castro denne gangen også, men han var mer skapende nå enn sist med noen gode innleggsforsøk blant annet.

Sigurd Haugen - 7

Satte inn 1–0 før to minutter var spilt, som er hans fjerde seriemål. Mente selv han ble snytt for et mål i andre omgang, som ble dømt for å være offside. Hadde et småfrekt forsøk på et brassespark før pause, som gikk like over.

Nikolai Hopland - 6

(Inn for Fällman etter 46. min)

16-åringen kom inn i pausen. Slurvet litt i starten, men kom bedre med når han ble varm i trøya.

Kristoffer Ødven

(Inn for Bolkan Nordli etter 65. min)

Isak Dybvik Määttä

(Inn for Ødemarksbakken etter 65. min)

Oscar Solnørdal

(Inn for Kallevåg etter 76. min)

Mamadou Diaw

(Inn for Haugen etter 76. min)