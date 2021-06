Ramsland imponerte under ny trener: – Han har trykket på noen knapper

Allerede etter én treningsøkt og noen samtaler, mener Sindre Tjelmeland at Martin Ramsland har tatt til seg mye av det han ønsker å se fra spissen. Mot Grorud ble det scoring og assist.

Martin Ramsland scoret Starts første i 4–1-seieren over Grorud. Foto: Kenneth Aleksander Haugen Berger

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Jeg gleder meg bare til fortsettelsen, sier Martin Ramsland.

Det er en smørblid spiss som møter Fædrelandsvennen i pressesonen, 40–50 meter unna banen der han nettopp har scoret ett, hatt en målgivende og gjort en viktig jobb i det defensive presset.

Spesielt det siste var enkelt å se at var annerledes. Der Ramsland tidligere har jaget høyt og lenge, ble han mot Grorud mer liggende i blokka. Til tider lå spissen helt nede på 25 meter fra eget mål.

Nå røper Ramsland at Starts nye trener har gitt noen instruksjoner som han har tatt til seg.

– Jeg hadde litt flere knagger på min rolle. Stå der når han har ballen og løp der når han har ballen. Han har trykket på noen knapper og har hatt påvirkning selv om han har vært her i kort tid, sier Ramsland.

– Det handler om at han har en tydelig måte å spille på. Han ønsker at vi skal uttrykke oss, tørre å utfordre og være fremoverrettet i alt vi foretar oss. Når vi spiller ut bakfra så står jeg 15 meter i offside for at de bak skal få bedre plass. Det er enkle ting, men det er en del av planen, sier Ramsland.

Se Kristoffer Tønnessen fortelle om sitt langskudd:

Etter 2–0 kunne Start kontrollere kampen fullt og helt, og Ramsland kunne ligge i blokka og hugge til da han fikk sjansen.

– Jeg føler vi har veldig god kontroll også uten ball. Noen innlegg får vi mot oss, men det må vi regne med. Det føles veldig komfortabelt både med og uten ball. Det er ikke akkurat noe som har kjennetegnet oss før at vi klarer å være komfortable i den lave blokka. Det kommer til å gi oss store kontringsmuligheter, sier Ramsland.

Sindre Tjelmeland er klar på at Start har en kjemperessurs i Martin Ramsland om han får ting til å funke.

– Det handler om å få satt han opp. Så handler det også om finne den riktige timingen for når han skal gå i press. At han ikke blir løpende for mye alene, men er tålmodig nok til å stenge korridorer. Får han til det, er han en kjemperessurs, og du ser i dag at han har et veldig høyt nivå, sier Tjelmeland.

– Du synes det fungerer allerede i dag?

– Ja, det synes jeg. Vi har hatt et par gode prater og han tok til seg de tingene vi snakket om, sier Tjelmeland.

Se høydepunktene her:

Starts ny trener var godt fornøyd med resultatet og prestasjonen, selv om han påpeker at det fortsatt er mye å jobbe med ut fra hvordan Start skal se ut under Tjelmeland.

I pausen fikk han rettet på noe som ikke fungerte, blant annet høyresiden defensivt.

– Med ball så handler det om å justere posisjonene litt. Det var mange som ble for ballsøkende. Når vi får endret på det så synes jeg de sliter med å forholde seg til alternativene vi skaper. Vi kunne skapt enda mer når vi ble liggende lavt, men vi ser konturene av at vi er på vei mot noe, sier Tjelmeland.

– Det ble til slutt veldig fint. Kjekt for meg og for teamet som har steppet inn. Ikke minst så framstod vi som et lag, det er enormt viktig, sier Tjelmeland.