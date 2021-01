Frankrike skjøt Portugal i filler – Norge til kvartfinalen

KAIRO (VG) (Portugal-Frankrike 23-32) Barcelona-stjernen Dika Mem førte an og Frankrike ga Norge hjelp. Christian Berge orket ikke å se kampen. Men «Les Bleus» knuste Portugal mens landslagssjefen sto i dusjen.

FRANSK AFTEN: Dika Mem scoret fem mot Portugal. Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP POOL

I går 21:57

– Voldsomt, mente TV 3-ekspert Kristian Kjelling etter en Mem-suser før pause.

Frankrike gjorde alle forhåndstips til skamme. Etter at Mem dundret inn 4–3-ledelse rett i krysset styrte «Les Bleus» hele butikken i Kairo. Nå venter Ungarn eller Spania i kvartfinalen onsdag.

Christian Berge var lykkelig etter noen vanskelige timer. Han våget ikke å se kampen. Sjefen sto 25 minutter i dusjen i spenningen og kaller det «forferdelig». Norge slo tidligere søndag Island 35–33 etter en sterk inntreden av målvakt Kristian Sæverås etter pause.

– Denne gangen ble jeg stående i dusjen. Det ble litt spennende. Jeg hadde ikke noe bedre å gjøre og da valgte jeg å stå inn i der, sier Berge som etter hvert deltok i jubelen med resten av laget.

– Vi spilte en god kamp. Jeg gjorde jobben min og spilte bra i dag. Det har vært harde kamper mot Norge og Portugal – nå må vi fokuserer på neste kamp og se hvem vi møter, sier Mem til VG.

Elverum-spiller Luc Abalo har en ekstra forkjærlighet for Norge.

– Vi gjorde jobben fordi vi måtte vinne. Vi er glade på Norges vegne og håper å møte dem i finalen eller noe, smiler han overfor VG.

Hele det norske laget var dratt tilbake til hotellet da Frankrike og Portugal møttes.

– Vi har spilt et godt mesterskap. Hvis vi ryker er det kjempekjipt, sa Christian O’Sullivan etter at Norge hadde slått Island tidligere søndag kveld. Harald Reinkind scoret seks mot Island og har i flere dager sagt at han har «en dårlig følelse» for Portugals oppgjør mot Frankrike.

Reinkinds følelsesliv tok en piruett søndag kveld. Onsdag møter Norge Ungarn eller Spania i kvartfinalen. Den franske seieren førte til vil jubel og «high fives» i hotellgangen for det norske laget.

Mandag avgjøres motstander i onsdagens semifinale. Ungarn med Elverums Dominik Máthé – med 26 VM-scoringer -leder hovedrunden og klarer senkveld med uavgjort mot Spania for å ta førsteplassen i gruppen.

Norge blir nummer to i hovedrunden og møter vinneren av denne gruppen. Europamester Spania har ikke Norge slått siden 1997. Ungarn har Norges hatt et meget godt tak på de siste årene. De ble slått 36–29 i fjorårets EM.

Spania er den mest sannsynlige motstanderen.

– Vi har fått mesterskapserfaring som er har gjort oss bedre. Og så har vi hatt noen forsøk mot Spania hvor vi har vært nære, sier Berge og viser til to ettmålstap mot spanjolene i 2019. Den siste kampen spilte ikke Sander Sagosen.

– Vi kan matche Spania fint, sier Sagosen etter at kvartfinalebilletten endelig ble sikret.

Også Sverige med tidligere Berge-assistent Glenn Solberg, er klare for kvartfinalen. De knallet til med 34–20 over Russland i den avgjørende kampen.

Frankrike leverte en drøm av en 1. omgang. Portugal ledet 1–0, men etter utligningen til Thimothey N'Guessan kom Frankrike i støtet. Sammen med Dika Mem og Romain Lagarde knallet N’Guessan inn 12 mål før pause. Barcelona-skytteren var tilbake på banen for første gang siden åpningskampen mot Norge.

– Det ser ut til at håndballgudene vil ha Norge videre, meldte Kristian Kjelling.

Frankrike ledet komfortabelt 16–12 selv om Portugal-keeper ledet Alfredo Quintana ledet 6–3 i redninger over Frankrike-veteran Vincent Gerrard. Dessuten bommet både Luc Abalo og Luka Karabtic på kjempemuligheter mot slutten av omgangen.

Etter pause tok Portugal frem sitt velkjente 7 mot 6-spill i angrep, men fikk ikke samme uttelling som mot Norge onsdag. Frankrike ledet med seks mål halvveis i omgangen. Portugal hadde hverken skudduttellingen eller dommerne med seg.

– Det føles veldig merkelig. Jeg synes resultatene tilsier at vi skal gå videre, sa Gøran Johannessen til VG tidligere på kvelden. Han nektet å se skjebnekampen.

– Det er rett og slett bare trist om vi skulle sette oss på flyet hjem mandag, sa Sander Sagosen. Han blir værende i Egypt med solid margin.

Sagosen lovet franskmennene en middag om de slo Portugal. Det tilbudet vil Abalo benytte seg av.

– Jeg vil ha en norsk spesialitet, gliser han.

Før kampen forsikret franskmennene at de ville gjøre alt for å vinne.

– Jeg kan love dere at vi ønsker å vinne kampen. Vi er ikke her for å kalkulere at hvis vi taper, så er Norge ute. Vi har noe uoppgjort med Portugal, for de har slått oss et par ganger tidligere. Jeg lover at vi vil gi alt for å vinne kampen. Det betyr ikke at vi vinner, men jeg lover at vi vil gi alt, sa Kentin Mahé til VG før kampen.

Han holdt ord.

Portugal-spillerne har uttalt at de skal ta VM-gull.

Nå må de i stedet ta flyet hjem.