Åpner opp for to tusen tilskuere mot Bryne: – Vi skal prøve å underholde

Start kan få to tusen tilskuere på kamp i Sindre Tjelmelands hjemmedebut.

Sindre Tjelmeland gir instrukser til spillerne under fredagens treningsøkt. Foto: Shayan Jalilian

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSAND: – Det blir veldig kjekt. Det er gledelig at det er åpnet opp for så mange tilskuere. Vi skal prøve å tilby underholdning, og så håper vi at de kommer for å støtte oss.

Det sier Start-trener Sindre Tjelmeland etter fredagens økt på Sparebanken Sør Arena. Torsdag kveld opplyste Start på sin hjemmeside at det er tillatt med to tusen tilskuere til søndagens kamp mot Bryne. Klubben har informert Fædrelandsvennen om at det i utgangspunktet blir lagt ut 600 enkeltbilletter på nett, 100 billetter til bortesupporterne og at resten vil gå til sesongkortinnehavere.

– Jeg håper vi kan underholde de som kommer. Vi hadde en god økt i dag og strukturelt begynner det å se greit ut. Men det er veldig tidlig, og vi trenger å øve mer. Det blir en tøff kamp, sier Tjelmeland til Fædrelandsvennen.

Bryne er nemlig en kjent motstander for Start. Lagene møttes i april under oppkjøringen til ny sesong, og da vant rogalendingene 3–2. Denne sesongen har Bryne tatt elleve poeng på de syv første kampene og ligger på en 4. plass.

– Det er en vrien motstander. Det er et robust og fysisk godt lag. Vi må holde fokus på oss selv for å kunne tukte dem. Vi må levere en god prestasjon, sier treneren.

Les også Starts nye trener står opp klokka fem for å jobbe: – Har hatet ferie helt siden jeg ble fotballtrener

Funnet målformen

Martin Ramsland var i godt slag på trening, og spissen er i ferd med å slå tilbake etter en tung fjorårssesong. 28-åringen har tre nettkjenninger denne sesongen, og føler selv at formen er bedre enn på lenge. Han håper å spille foran mange tilskuere på søndag, og sier at det vil gi en helt annen dynamikk på stadion.

– Vi har savnet det. Det er gøyere å spille når det er liv og røre på arenaen. Det er en gledens dag, så får vi håpe at de som kommer kan hjelpe oss til seier, sier han.

På spørsmål om hva han synes om å jobbe med Tjelmeland, svarer han:

– Han kommer inn med masse energi og har en tydelig plan. Det er en gjeng Start-spillere som koser seg på trening nå, og vi er positive til hans inntreden.

Ramsland håper Start kan bygge videre på 4–1-seieren over Grorud.

– Vi har fått selvtillit og tro inn i spillergruppen igjen, noe som merkes på trening. Man gleder seg til å gå på jobb, og så gleder vi oss bare til kamp nå, forteller han.

Les også Ramsland om Tjelmeland: – Han har trykket på noen knapper

Får fornyet tillit

En annen spiller som etter all sannsynlighet kan glede seg til kamp på søndag, er Start-keeper Amund Wichne. Han stod i mål mot Grorud på tirsdag og leverte en meget god kamp. Keeperen fikk åtte på Fædrelandsvennens spillerbørs. På trening var det han som ble drillet i mål - og ikke Jonas Deumeland.

– Amund gjorde en fantastisk kamp sist. Laget er ikke tatt ut, men han gjorde en veldig fin jobb mot Grorud og er god med beina, sier Tjelmeland.

Ellers er samtlige spillere tilgjengelige til Bryne-kampen, med unntak av Matias Belli Moldskred og Joackim Jørgensen som er ute med skader. Førstnevnte hadde løpsøvelser ute på matta, men er ennå ikke klar for å spille kamp.