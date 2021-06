RBK-svikten: – Sjokkert over bortforklaringene

Eurosports Joacim Jonsson og Adressa-kommentator Birger Løfaldli gjester Rasmus&Saga.

Tre tap på rad. En situasjon som har fått Åge Hareide selv til å uttale at det er krise.

Og hvor samme Hareides framtid er uavklart.

Det reiser spørsmålet: Hvor står RBK akkurat nå?

Det er også hovedtema i denne ukes Rasmus&Saga.

Rasmus, Løfaldli, Jonsson og Saga. Det er buketten denne uka. Foto: Adresseavisen og Scanpix.

Hva skjer i høst?

Der snakker vi aller mest om det som skjer her og nå. For hvordan har RBK havnet i denne situasjonen?

Men vi utfordrer også Jonsson og Løfaldli på hva framtida vil bringe.

For et par uker siden gikk Hareide langt i å fortelle at han kom til å forlenge med RBK. Etter LSK-kampen virket situasjonen mer uavklart.

Hva skjer i høst? Og neste år?

I tillegg diskuterer vi også hva som må til for at Hareide og resten av RBK-familien må gjøre for å snu resultatene. Én ting er at det har vært for svakt til nå. Men kan det snu igjen?

