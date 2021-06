Sandvolleyballstjerne har kjøpt leilighet i Kristiansand sammen med Vipers-spiller

Sandvolleyballspiller Anders Mol (23) har flyttet hjemmefra og har bosatt seg i Kristiansand. Sammen med Vipers-spiller Karoline Olsen (23) har han kjøpt seg leilighet i byen.

Anders Mol (t.v.) er sammen med Christian Sørum rangert som verdens beste lag i sandvolleyball. Nå har Mol kjøpt seg leilighet sammen med Vipers-spiller Karoline Olsen i Kristiansand. Her er Mol og Sørum avbildet i Hamburg etter VM-bronsen i 2019. Foto: Christian Charisius /DPA / dpa

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KRISTIANSAND: Anders Mol har de siste årene opparbeidet seg en stor stjerne i norsk idrett, og sammen med Christian Sørum er sandvolleyballpartnerne rangert som det beste laget i verden.

Mol, som er oppvokst i Strandvik, har flyttet hjemmefra og er nå bosatt i Kristiansand. 23-åringen er kjæreste med Vipers-spiller Karoline Olsen.

Nå har Mol og Olsen kjøpt seg leilighet sammen i Kristiansand.

Allerede på 17. mai la Mol ut et bilde på sin Instagram-profil hvor han feiret nasjonaldagen sammen med kjæresten, samt Vipers-spillerne Henny Reistad og Nora Mørk.

I slutten av mai omtalte VG at Mol flyttet hjemmefra for første gang.

– Det må sies at jeg er veldig glad i familien min, så det er ikke sånn at jeg flykter fra dem. Men det kan bli litt mye til tider og da er det godt å få litt andre impulser. Det har vært veldig godt å få litt rom og et eget liv på utsiden av bare volleyball og foreldre, sa Mol til avisen.

Karoline Olsen sier til Fædrelandsvennen at paret ikke ønsker å stille til intervju på nåværende tidspunkt.

Olsen er på utgående kontrakt i Vipers. Venstrevingen har ikke spilt håndball de siste to sesongene på grunn av en belastningsskade i skulderen.

Kristiansanderen håper å være spilleklar til høstsesongen. Etter det Fædrelandsvennen kjenner til regner Vipers med at klubb og spiller snart blir enige om en ny kontrakt.

Vipers-spiller Karoline Olsen har flyttet inn sammen med sandvolley-stjernen Anders Mol. Her er Olsen avbildet fra NM-finalen mot Storhamar i 2018. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Kjempehyggelig

Far og trener Kåre Mol sier at sønnen er utilgjengelig for en kommentar på nåværende tidspunkt. Selv synes pappa Mol det er flott at sønnen har flyttet til Kristiansand.

– Det er kjempehyggelig. Det er en flott sørlandsby som har gode tradisjoner for volleyball. Anders har en god vibe til Kristiansand, og vi har vært der mye på sommertid opp igjennom. Anders er ikke bare forelsket i ei jente der, men han liker også byen veldig godt, sier Kåre Mol, som legger til at det virker som Mol og Olsen trives godt i lag.

– Ja, hvis ikke hadde de ikke flyttet inn etter så kort tid sammen, sier pappa Mol.

På spørsmål om faren kommer til å savne at Anders bor hjemme i Strandvik, svarer han lattermildt:

– Det var på tide at han kom seg ut døra her.

– Jeg har allerede vært på besøk. Det er en fin leilighet, legger han til.

Mol sier at flyttingen ikke kommer til å gå utover treningen sammen med hans sandvolleypartner Sørum. Sistnevnte er bosatt i Oslo.

– Det er helt uproblematisk. Anders bodde på Vestlandet før, så nå er det jo lettere å komme seg til Oslo, sier Kåre Mol.

Sandvolley-profilen Anders Mol (t.h.) har flyttet til Kristiansand. Her avbildet med sandvolley-partner Christan Sørum etter de vant EM-gull i 2020. Foto: Morozov Vadim/CEV

Håper å engasjere Mol i KSK

Anders Mol er sammen med Christian Sørum tre ganger europamester. Duoen tok også VM-bronse i Hamburg i 2019.

Styreleder i Kristiansand Sandvolleyballklubb (KSK), Tor Inge Askeland, sier til Fædrelandsvennen at det er gledelig at Mol har flyttet ned til byen.

– Det er veldig hyggelig at han har flyttet nedover. Vi håper at han og landslaget vil bruke fasilitetene her når de er hjemme. Det er til veldig stor inspirasjon for de unge at de får se han og de andre trene her, sier Askeland.

KSK-lederen håper også at Mol får tid til å engasjere seg i sandvolley-miljøet i Kristiansand.

– Han er hjertelig velkommen. Vi håper at han kan engasjere seg litt i klubben og bli en del av miljøet hvis det er tid til overs, sier Askeland.