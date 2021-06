TILs nye spiller vakte internasjonal oppmerksomhet som 14-åring: Sjekk drømmescoringen

Her er Sakarias Opsahl (21) på plass i Tromsø. Tydelig på hvorfor det føles helt riktig å bli en del av «Gutan» igjen.

PÅ PLASS: Her er Sakarias Opsahl i lobbyen på hotellet i Tromsø. Foto: Ronald Johansen

TIL og Vålerenga er enige. Opsahl kommer først på et lån, før overgangen blir permanent når vinduet åpner 1. august. Da er han klar på en treårskontrakt med Tromsø IL, noe iTromsø avslørte søndag ettermiddag. Noe Vålerenga selv bekreftet mandag.

– Jeg er utrolig fornøyd med det. Jeg hadde det veldig fint her i fjor også og følte meg utrolig ønsket av Tromsø. Det var det som gjorde utslaget, sier Opsahl.

Han landet i byen søndag kveld. Da bar det rett til en obligatorisk koronatest, før han midlertidig flyttet inn på et rom på Rica Ishavshotel i sentrum.

Like etter frokost mandag morgen møter iTromsø en t-skjortekledd og solbrun Opsahl i lobbyen. Det blir hotelltilværelse et par dager før han flytter inn i en leilighet nær Alfheim sammen med TIL-stopper Isak Helstad Amundsen.

– Jeg håper å være klar til onsdagens kamp mot Kristiansund. Gleder meg til å komme i gang igjen, sier han.

Holdt kontakten

Han var på lån her i fjor og hjalp klubben til opprykk. Men 21-åringen reiste så tilbake til Oslo og ville lykkes i Vålerenga. Likevel holdt han kontakten med TIL, inkludert team manager Lars Petter Andressen, trener Gaute Helstrup og spillere som Jostein Gundersen.

– Når skjønte du at det ikke gikk med Vålerenga?

– Litt vanskelig å svare på. Det handlet mer om at det føltes riktig å dra til Tromsø. Alt klaffet ganske bra. Det er egentlig mer det enn noe annet. Budet ble akseptert, og da var jeg klar for det, sier Opsahl.

Etter det iTromsø vet har TIL blitt enige med Vålerenga om en overgangssum på cirka 1 million kroner.

– Dette vet jeg ikke noe om, men hvor mye de ønsket meg bidrar til at det føles riktig å komme hit. Jeg likte meg her i fjor, jeg liker byen og folkene. Egentlig alt sammen, sier Opsahl.

Drømmescoring

«Saka» ble tidlig lagt merke til som et talent utenom det vanlige. I 2013 scoret han et drømmemål - på ekte Zlatan-vis - for Stabæk G99. Den spektakulære scoringen gikk verden rundt.

Ikke bare Budstikka, NRK og VG omtalte saken, men også Sky Sports intervjuet den daværende 14 år gamle Opsahl på direkten i en Premier League-sending.

– Jeg var ganske ung da, så alt gikk litt i ett og egentlig litt over hodet mitt. Det var ikke jeg som styrte så mye med det, men mer andre som tok seg av henvendelsene. Det var et par hektiske uker, forteller den ferske TIL-spilleren.

Opsahl forklarte den gang at han hadde sett et klipp på YouTube og deretter øvd mye. Så klaffet det plutselig i en kamp.

VG omtalte scoringen slik: «Saka» oppholder seg på venstrekanten når ballen kommer mot ham. 14-åringen rygger litt, og bruker første berøring på å legge ballen til rette. Så bruker han sålen på høyrefoten og tuppen av venstrefoten til å få luft under ballen. Det neste som kommer er en elegant hælflikk - og ballen går i en perfekt bue over forsvarsspilleren.

Før ballen treffer bakken, rapper 14-åringen til og ballen går i en ny perfekt bue. Denne gangen over keeper.»

– Det var utrolig kult da, men det er ikke noe jeg tenker så mye om nå. Det er ganske lenge siden og det var fotball på et helt annet nivå, sier Opsahl.

– Går det an å ta frem den lekenheten i en eliteseriekamp - hvis man er en «riktig» situasjon?

– Ja, det går sikkert, men det er helt annerledes med fysikken, plassen og alt sånt.

Anvendelig spiller

I opprykkssesongen i fjor bidro han med syv målpoeng, inkludert et flott langskudd mot HamKam.

– Tidligere har jeg spilt mest dypere i banen, men her har jeg spilt en del indreløper. Da ble jeg litt mer offensiv av meg, og da er det en viktig del av spillet å bidra med målpoeng, kommenterer «Saka».

Han er en anvendelig spiller. Både midtstopper, defensiv midtbane og indreløper er roller som han føler seg bekvem med.

– Jeg dekker opp hvor det er behov, jeg, men er nok tiltenkt en plass på midtbanen. Som en slags indreløper, tror jeg, sier Opsahl, som har mer enn nok å gjøre utenfor fotballen også.

Fortsetter juss-studiene

Han er akkurat ferdig med første halvåret av tredje avdeling på jusstudiene i Oslo.

– Jeg tror jeg kommer til å fortsette med studiene på UiO. Det er ikke noe særlig obligatorisk, så det går fint å ta det herfra.

Planen er å bli advokat når fotballkarrieren en gang tar slutt.

– Har ikke helt bestemt meg virkelig retning det tar, men jeg er mer glad i privatrett enn offentlig rett. Forhåpentlig blir det en stund til, sier 21-åringen.

Først skal han sjarmere TIL-publikummet på Alfheim.