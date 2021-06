Frankrike-treneren får krass kritikk: – Formasjonen hans var en katastrofe

BUCURESTI (VG) De franske mediene er nådeløse mot Didier Deschamps (52) etter EM-exiten mot Sveits. Nå lusker Zinedine Zidane (49) i sivet.

OPPRØRT: Paul Pogba var frustrert etter at seieren glapp like før full tid. Det endte til slutt med tap i straffesparkkonkurransen. Foto: Vadim Ghirda / POOL / AP POOL

«Den største fiaskoen i Deschamps-æraen», skriver L’Équipe-kommentator Vincent Duluc etter at Frankrike røk ut på straffer.

I fraværet av den småskadde venstrebacken Lucas Hernández valgte Frankrike-treneren overraskende å legge om formasjonen. Istedenfor fire bak brukte han tre midtstoppere og indreløperen Adrien Rabiot som venstre vingback.

«Det var Deschamps’ skyld at Frankrike kom så skjevt ut. 3-4-3-formasjonen hans var en katastrofe», skriver Duluc.

Etter en drøy halvtime virket det som Deschamps ga opp sitt eget prosjekt. Han la først om til fire bak med midtstopper Presnel Kimpempe som venstreback, deretter plukket han av Clement Lenglet og flyttet Rabiot ned som venstreback i andre omgang:

Foto: Sofascore

Grafikk: www.sofascore.com

«Han har gitt inntrykk av ikke å ha kontroll på noe som helst under dette mesterskapet», skriver Vincent Garcia i samme avis og tillegger:

«Denne verdensmester-generasjonen hadde fortjent en mer inspirert sjef.»

Det var til slutt stjernespilleren Kylian Mbappé som ble symbolet på den franske fiaskoen, men når mesterskapet skal summeres opp er det treneren som får tyn.

Deschamps gjorde kun én endring i formasjon under hvert av de to foregående mesterskapene: I 2016 la Frankrike om fra 4-3-3 til 4-2-3-1 midtveis i åttedelsfinalen mot Irland. To år senere gjorde de det samme allerede etter åpningskampen.

Denne gangen fant Deschamps aldri suksessoppskriften med ulike 4-3-3-varianter mot Tyskland og Ungarn, 4-2-3-1 mot Portugal, og 3-4-3 den første halvtimen mot Sveits.

«Jeg er overrasket over all den taktiske famlingen til Deschamps under dette mesterskapet», skriver tidligere landslagsspiller Willy Sagnol i L’Équipe.

Avisen gir Deschamps 3 av 10 på børsen. Nå kan det være duket for et trenerskifte. Den største favoritten til å overta er Zinedine Zidane, som ga seg som Real Madrid-trener i mai.

– Zidane er 100 prosent klar. Han venter bare på dette, sier Zinédine Zidane-biograf Frédéric Hermel på radiokanalen RMC.

Allerede før mesterskapet kom det rapporter om intern uro i det franske laget, og Paul Pogba måtte åpne mesterskapet med å avkrefte ryktene:

– Gjennom hele tilnærmingen til turneringen, har jeg inntrykk av at noe er ødelagt mellom Deschamps og spillerne. Jeg har følelsen av at Deschamps ikke er langt unna å gi seg, sier tidligere landslagsspiller Jérôme Rothen til RMC.

På spørsmål om han har lyst til å fortsette, svarte Deschamps etter kampen: – Det er ikke spørsmålet.

Han la til at «tapet er mitt ansvar».