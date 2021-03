Sportsdirektøren etter Halvorsens comeback: – Jeg har aldri tvilt på ham

– Det er veldig gøy at løpene går som det skal. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Kristoffer Halvorsen. Kjartan Bjelland

Etter at koronaviruset knuste all motivasjon, og holdt ham utenfor ritt i et helt år, har Kristoffer Halvorsen (24) imponert både på trening – og i sine to første ritt.

