RBK «fores» med tilbud om EM-kåte spillere

Fotball-Europa sperret øynene opp da superstjernen Marek Hamsik valgte å signere for IFK Göteborg. Mikael Dorsin ble ikke sjokkert.

RBKs sportssjef Mikael Dorsin får innspill på drøssevis av spillere hver dag. Landslagsaktuelle spillere som trenger et sted å spille fotball, ser gjerne til Norge og Sverige akkurat nå. Foto: CHRISTINE SCHEFTE

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Rosenborgs sportssjef hadde nemlig sett signalene allerede. Internasjonale landslagsspillere med behov for en kamparena har denne senvinteren blitt tilbudt norske og svenske klubber.

- Det er et visst marked for spillere som vil spille EM, OL eller VM-kvalik. Det er noen overgangsvinduer som fortsatt er åpne, som vårt og i Sverige. Så det tikker inn en del forslag på kjente navn, sier Dorsin til Adresseavisen.

- Så må vi vurdere om det er noe som er interessant for oss. Enn så lenge har det ikke vært det.

Det er rett og slett ingenting som har kilt nysgjerrigheten på Brakka.

Merittert spiller

Marek Hamsik har en enorm CV. Den 33-årige slovaken står med 126 landskamper og over 400 kamper i italienske Serie A, og regnes som en av de store i Napoli-historien.

Han har skrevet under en korttidskontrakt som varer ut august. Men selv med sin bakgrunn, skal han ikke være en fryktelig kostbar spiller for svenskene.

Marek Hamsik er spilleren med flest kamper for Napoli gjennom historien. Han skal ha hatt en prislapp på over 200 millioner kroner da han ble solgt til kinesisk fotball foran 2019-sesongen. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Aftonbladet skriver at Hamsik krevde en «gjennomsnittlig allsvensk lønn», om lag 100 000 svenske kroner i måneden.

Avisen skriver også at klubber som Hammarby og AIK skal ha blitt tilbudt slovakens tjenester i forkant av sommerens fotball-EM. Slovakia er for øvrig i samme gruppe som Sverige, sammen med Polen og Spania.

Billigere enn normalt

Spillerne som trenger kamptrening i forkant av et mesterskap, kan prioritere det over hva som er mest lukrativt rent økonomisk.

- Det er kortsiktige perspektiv, og da blir det økonomiske ikke like dyrt for klubbene som verdien normalt sett tilsier, sier Dorsin.

- Blir dere tilbudt spillere på samme nivå som Hamsik?

- Vi får innspill på sånne også. Vi har hatt henvendelser på to-tre spillere i den kategorien. Men for oss har det ikke vært interessant, det blir for kortsiktig og har ikke vært aktuelt, sier Rosenborgs sportssjef.

I kategorien under Hamsik, ikke like profilerte landslagsspillere, som trenger en klubb å spille kamper for frem til sommeren, er det flere av.

- Vi får innspill på mange spillere hver dag. Fra 16 år gamle talenter til eldre, mer etablerte stjerner. Og det har kanskje vært flere av mer etablerte spillere med gode navn nå. Spillere som trenger en kamparena frem til sommeren. Det er ofte motivet. Vi vet hvorfor, og vi vet det er mulig. Og følger man litt med, vet man også hvem som kan bli tilgjengelig, sier han.

Lite aktivitet

I vinter har Rosenborg signert Jonathan Augustinsson, Adam Andersson, Stefano Vecchia, Vebjørn Hoff og Ole Sæter.

De vil etter alt å dømme ikke få følge av en etablert verdensstjerne.

Det er uklart når den norske ligaen kommer i gang, og Rosenborg vil heller ikke kunne dra nytte av en eventuell oppside med fulle tribuner som vil se stjernespillere på Lerkendal.

Marek Hamsik-overgangen til IFK Göteborg har fått stor oppmerksomhet. Men den pågående pandemien gjør det vrient å kommersielt utnytte en kjendisovergang til det fulle i norsk fotball. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Og etter at Hoff ble klar for RBK tidligere denne uken, er Rosenborg etter alt å dømme ferdighandlet. I hvert fall frem til treningskampene kommer i gang.

- Det vil ikke skje noe de nærmeste ukene. Slik det ser ut nå, er vi relativt fornøyde med troppen vi har. Det er lenge til sesongen fortsatt, og ting kan skje dersom det kommer noen skader. Og vi får se mer når vi kommer i gang med treningskampene. Men akkurat nå er det rolig, sier Dorsin.

Stille rundt Valsvik

På utsiden er det først og fremst Gustav Valsvik det er knyttet usikkerhet til. Men også der er det stille, melder RBKs sportslige leder.

- Vi er ikke i dialog med noen klubber nå. Det har vært en del tidligere, som det alltid er med våre spillere, men i den seneste tiden er det ingen som har forhørt seg, sier han.