Kjetil André Aamodt er vinterens VM-konge

VM FRA HJEMMEKONTORET: VM-vinteren er snart over, og vinneren er mannen som kjørte inn til OL-gull med ødelagt kne for 15 år siden.

Kjetil André Aamodt har vært populær alpinekspert i NRK gjennom mange år. Foto: Cornelius Poppe, NTB

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kun æresrunden gjenstår før 27 dager fordelt på fire verdensmesterskap er unnagjort.

Vi har opplevd store prestasjoner på ski, skøyter, snø og is formidlet av flinke eksperter i forskjellige TV-studioer.

Tidligere verdensmester Even Wetten har vært svært engasjert og tydelig som skøytekommentator på Viasats plattformer.

Anders Jacobsen har forklart hoppsporten på en folkelig måte i NRK. Han har forenklet de avgjørende detaljene slik at vi TV-seere også har forstått det som i utgangspunktet kan fremstå som rakettforskning.

Vi kunne tatt med Emil Hegle Svendsen, Fred Børre Lundberg, Torgeir Bjørn, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Johan Remen Evensen, Fredrik Aukland og mange flere.

Noen nevnt, ingen glemt.

Lærerik og underholdende

Likevel er det én tidligere skihelt som har operert i en egen liga:

Kjetil André Aamodt.

Mannen som suste ned til OL-gull i super-G med ødelagt kne i Torino 2006, har fremstått som vinterens VM-konge på TV.

49-åringen har vært faglig og personlig trygg i formidlingen.

Fakta Kjetil André Aamodt Født: 2. september 1971 Yrke: NRK-ekspert alpint og programleder Meritter: 4 OL-gull, 5 VM-gull, 2 OL-sølv, 2 OL-bronse, 5 VM-gull, 4 VM-sølv, 3 VM-bronse, 21 enkeltseire verdenscupen, 1 sammenlagtseier verdenscupen Les mer

Med sin lunhet har Aamodt budt på seg selv og sin underfundighet. Han har budt på små historier og tabber fra egen karriere, uten at det har gått på bekostning av faget – som han tross alt er hyret inn for.

Aamodt har vært både entertainer og pedagog. Lærerik og underholdende. Det er en vrien kombinasjon, men Aamodt har klart det.

Faglig er han like sterk som pappa Finn, da han som sidekommentator i TV 2 for rundt 20 år siden, traff på nesten alle mellomtider – sekunder før løperne passerte.

Les også En siste VM-hilsen fra «sint, skallet og kortvokst» TV-stjerne

En av Norges mest bejublede vintersportsutøvere, Kjetil André Aamodt, etter sitt siste gull i karrieren: OL-seieren i super-G i 2006. Foto: Tor Richardsen / SCANPIX

Har utlevert seg selv

I formidlingsevne står Norges mestvinnende mesterskapsalpinist ikke tilbake for noen i underholdningsbransjen.

De små anekdotene fra egen karriere har vært en perle. Han har tatt for seg kompis og eks-lagkompis Lasse Kjus ofte, men også utlevert seg selv.

Som da han etter en stygg skade imellom-Europa ble fraktet inn i flyet til Oslo for undersøkelser og behandling i hovedstaden. Aamodt satt godt lent tilbake på en av de fremste radene, da en annen passasjer påpekte at den norske stjernealpinisten satt på hans sete.

Aamodt hadde samme sete på sin billett og skjønte lite. Men etter litt hjelp fra flyvertinnen var mysteriet løst: Aamodt satt ikke på flyet til Oslo, han var på vei til London.

Og måtte fraktes videre i rullestol til Oslo-flyet.

Les også Finnes det noe mer kjedelig enn en svenskekrangel?

Direkte mot sine egne

Men alpinfaget har likevel vært det viktigste. Passe avslappet, mens han har slukt en gjesp, har han fullført resonnementer på en måte som gjør at vi alle forstår.

Aamodt har gjort oss litt klokere. Og fått oss til å le.

Dessuten har han ikke vært redd for å tråkke på tær. Når du kommer fra et miljø, kan det være lett å forsvare det miljøet.

Men Aamodt kan være direkte mot sine egne.

I 2018-OL ble for eksempel Kjetil Jansrud provosert da Aamodt mente fartsspesialisten brukte for mye energi på ting han ikke kunne gjøre noe med, og heller burde konsentrert seg mer om hva han selv kunne gjøre bedre.

– Han er betalt for å si det, kontret Jansrud.

Nei, Aamodt gjorde det alle eksperter bør gjøre, selv om det kan virke sårt. Det gir den nødvendige dynamikken.

Les også Bolsjunovs oppvisning: Én indre og vekk med dem!

Sendte stikk til Kristoffersen

To ganger under årets VM tok han for seg Henrik Kristoffersen, i det som fremstod som en irettesettelse med et smil rundt munnen.

Aamodt syntes det ble vel mye utstyrsfokus fra Rælingen-gutten.

– Det er skikjøringen først og fremst som gjør at Henrik Kristoffersen ikke kjører fort på ski, sa Aamodt og vi ante noen rykninger i ansiktet til alpinisten som var direkte inne fra Cortina.

Da Kristoffersen antydet at han heller ønsket å vinne tre verdenscuprenn enn ett VM-gull, svarte Aamodt:

– Når vi gamlegutta sitter på lunsj i dag snakker vi ikke om hva vi vant, men om alle de fine minnene vi hadde sammen på lag. Det burde Henrik tenke på, sa Aamodt og siktet trolig til at slalåmspesialisten har kjørt sitt eget opplegg utenfor landslaget.

Aamodt vant ni gull i OL og VM. I løpet av 15 år i verdenstoppen vant han totalt 20 mesterskapsmedaljer.

I vinter har han vunnet VM-sendingene.