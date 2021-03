Mener boikott av Qatar-VM er feil: – Hva skjer når flomlysene slukkes?

Fellesforbundet og tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft mener en boikott av fotball-VM er feil virkemiddel, stikk i strid med hva flere norske klubber i Eliteserien ber Norges Fotballforbund (NFF) om å gjøre.

VM I QATAR: Al-Rayyan Stadium i byen Al-Rayyan, hvor flere kamper under VM i Qatar skal spilles i 2022. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor, med mer enn 160.000 medlemmer. De organiserer blant innen industri- og byggebransjen. Forbundet er det nest største i LO.

Steinar Krogstad er nestleder i Fellesforbundet. Han og forbundet har vært på besøk i Qatar og sett på forholdene.

– Det er en annen verden der nede. Jeg har sett oppholdsrom som har vært forferdelige, og altfor dårlig i forhold til standarden i Norge, sier Krogstad til VG.

– Vi hadde en inspektør nedover fra våre rekker fra regionalt verneombud, og han sa at arbeidet som foregikk på stadion virket helt greit, men han kunne ha stoppet samtlige byggeplasser på vei til stadion. Problemet er ikke stadionutbyggingen, men alt det andre som skjer rundt, sier han.

FEIL VIRKEMIDDEL: Boikott er ikke riktig vei å gå, mener Steinar Krogstad og Fellesforbundet. Foto: Vidar Ruud

– Hvorfor er boikott feil virkemiddel da?

– Hvis du bare vedtar boikott, så er det en boikott uten å ha en strategi videre. Det gir ikke annet enn en tilfredsstillelse om at du har sagt hva du mener om et VM i Qatar, ikke mer enn det.

– Vi er mer opptatt av å få til de forbedringene vi kan. Hvordan skal vi sikre at de reformene som Qatar nå har gjennomført, ikke bare er midlertidige, og hva skjer når flomlysene slukkes? spør Krogstad.

Fellesforbundets nestleder mener strategien Norges Fotballforbund har hatt, er den riktige veien å gå.

– Å samordne seg med de andre nordiske fotballforbundene, vil være den realistiske strategien som kan føre til endringer i FIFA, sier han.

Les også Tar Qatar-boikott opp på NFF-tinget: – Norge kan ikke ta del i fotball-VM

Jan Åge Fjørtoft, med 71 landskamper og VM-deltagelse i 1994 i bagasjen, mener også at boikott er feil virkemiddel å ta i bruk.

– Personlig har jeg vært prinsipielt mot boikott siden Norge boikottet Moskva- OL i 1980. Jeg mener det er bedre å være til stede og fokusere på det som er galt, skriver Fjørtoft på Twitter.

– Jeg er imot boikott som det beste verktøy, men håper at dette engasjementet kan bidra til at vi kan kaste korrupte ledere og dermed få et godt styresett, skriver han.

MOT BOIKOTT: Jan Åge Fjørtoft støtter ikke et forslag om boikott av VM i Qatar 2022. Foto: Frode Hansen/ VG

Jan Åge Fjørtoft vil ikke utdype mer angående temaet enn det han har skrevet på Twitter.

Tråden hans på Twitter kan du se her:

Synet til Fellesforbundet og Fjørtoft er altså stikk i strid med hva eliteserieklubbene Tromsø, Strømsgodset, Viking, Odd, Brann, og Rosenborg mener, som ber NFF boikotte fotball-VM i Qatar.

Blant grunnene til klubbenes boikott skal være rapporten til den britiske storavisen The Guardian som skriver at funn basert på informasjon fra regjeringskilder viser at over 6500 fremmedarbeidere fra India, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet i Qatar siden landet for ti år siden vant konkurransen om å arrangere fotball-VM 2022. Ifølge The Guardian er 37 av dødsfallene direkte tilknyttet stadionbygging.

Les også Norsk Toppfotball ber om egen Qatar-avstemning senere i år

Sosialantropolog Mari Norbakk er blant personene som stiller seg kritisk til tallene The Guardian presenterer. Hun mener det ikke er en tydelig sammenheng mellom unge mennesker og høye dødstall, og at datagrunnlaget er for dårlig.

Den ansvarlige arrangementskomiteen sier i en uttalelse til The Guardian at de alltid har ønsket å opprettholde en åpenhet rundt forholdene i VM-landet. «Vi bestrider antagelsene rundt hvor mange arbeidere som har mistet livet på våre prosjekter. Vi er veldig lei oss over at disse tragediene har funnet sted og har etterforsket alle for å forsikre oss om at det ikke skjer igjen.»

FIFA-president Gianni Infantino har også uttalt seg om den norske kritikken rettet mot Qatar.

– Fra et FIFA-perspektiv, og som FIFA-president, mener jeg at en boikott av VM ikke vil være riktig innstilling, sier Gianni Infantino til tyske Sportschau.

– Vårt syn i FIFA er at det alltid vil bedre å delta og at dialog er den beste måten for å gjøre endringer, sier Infantino.