Stjerneduo mister Champions League-kampene

Fredag drar Vipers til Danmark for å spille åttedelsfinale i Champions League. Det blir uten Nora Mørk og Heidi Løke.

Foto: Bo Amstrup / NTB

Nicolai Gaustad Olsen Fædrelandsvennen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

KRISTIANSAND: – Det har vært klart en stund at disse ikke to blir med til Danmark, bekrefter trener Ole Gustav Gjekstad.

Nora Mørk har siden oppgjøret mot Rostov (10. februar) slitt med et vondt kne. Heidi Løke fikk en ny trøkk i nesa tidlig på nyåret, og har ikke spilt siden. Nå er det altså bekreftet at ingen av dem blir med når ferja forlater Kristiansand fredag ettermiddag.

I tillegg er Silje Waade og Jeanett Kristiansen på klubbens skadeliste.

– Odense små favoritter

– Det er et klart svekket Vipers-lag som skal slåss om videre spill i Champions League. Det er verdensklassespillere som Vipers nå må klare seg uten, sier Bent Svele, håndballekspert i TV2.

Han fortsetter:

– Jeg har tidligere sagt at Vipers kommer til Final4. Det er med full tropp. Et fullsatt Vipers-lag tror jeg hadde gått videre fra disse kampene, men nå er jeg usikker. Odense har de fleste spillerne tilgjengelig, og er for meg små favoritter til disse kampene, sier Svele, og trekker fram målvaktsduoen i Althea Rebecca Reinhardt og Tess Wester, i tillegg til storspillerne Nycke Groot og Lois Abbingh.

– Må stå bra i forsvar

Håndballeksperten mener nøkkelen til Vipers blir å stoppe skytterne til den danske serielederen.

– Det er en klisjé i håndball, men Vipers må stå godt i forsvar og ha bra målvaktsspill. Katrine Lunde må spille på det nivået vi alle vet hun kan være på. Også blir det spennende å se hvordan de løser det offensive med Nora ute, sier Svele.

– Linn (Jørum Sulland, red.anm.) kommer inn på høyrebacken, og Karine (Dahlum) vil få mer spilletid. Vi kommer til å ha gode spillere på den posisjonen uansett, forsikrer Vipers-trener Gjekstad.

Kristiansanderne reiser til Danmark fredag kl. 16.30. Lørdag skal de trene i IBF Arena i Ikast, der også kampen skal spilles søndag kveld. Returoppgjøret spilles i Odense neste søndag.