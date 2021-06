DBU: Kampen mellom Danmark og Finland gjenoppptas kl. 20.30

Det danske fotballforbundet (DBU) skriver på Twitter at kampen mellom Danmark og Finland gjenopptas lørdag kveld.

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Kampen mellom Danmark og Finland gjenoppptas kl. 20.30. Det melder Det danske fotballforbundet (DBU) på Twitter.

Rundt klokken 20.16 fikk Danmark applaus av folket på tribunene og Finland da de kom inn på banen igjen for å gjennomføre kampen.

Etter 42 minutters spill i EM-kampen mellom Danmark og Finland falt den 29 år gamle danske spilleren Christian Eriksen om på banen.

Det medisinske personellet hastet inn på banen og ga Eriksen livreddende førstehjelp, mens både med- og motspillere stilte seg i ring rundt han.

Det danske fotballforbundet (DBU) opplyser at Eriksen er på sykehus, at han er våken og at tilstanden er stabil.