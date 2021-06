George (20) kjempet seg tilbake fra skade i Arsenal - nå kan Premier League-drømmen ta ny vending

George Lewis (20) håper å ta nye steg. Om det blir i Arsenal eller andre plasser vil tiden vise.

PÅ HJEMLIGE TRAKTER: Onsdag kveld sist uke var George Lewis tilbake på TUIL Arena for å se tidligere lagkamerater i aksjon hjemme i Tromsø. Foto: Tobias Stein Eilertsen

18. august i fjor kom den offisielle bekreftelsen fra den engelske storklubben Arsenal om at de hadde signert tromsøgutten George Lewis og iTromsø kunne fortelle den fantastiske historien om hvordan den tidligere TIL- og TUIL-junioren endte opp i Premier League-klubben.

Da hadde Lewis de siste ukene vært i full trening med laget og 25. august han inn til sin debut for Arsenals A-lag i treningskampen mot MK Dons.

Han scoret sitt første mål for klubbens U23-lag, attpåtil mot erkerival Tottenham i en kamp som endte 2–2, og scoret også for Arsenals U21-lag i lagets første kamp i EFL Trophy-turneringen.

Etter den eventyrlige starten kom imidlertid nedturen i september i form av en ankelskade, som holdt ham på sidelinjen i lang tid, og siden har innhoppene blitt sjeldnere vare.

Nå er Lewis tilbake i hjembyen Tromsø etter sitt første år i den engelske storklubben, men rapportene fra England har allerede sagt at 20-åringen fra Tromsø er blant spillerne som er tilgjengelig for utlån den kommende sesongen.

– Første året har vært utrolig bra. Jeg har lært mye, gått gjennom mye, vokst mye. Alt i alt har det vært veldig bra, når jeg ser tilbake på det. Det å trene med så gode spillere og drømmen om endag å bli en av dem. Det har vært utrolig lærerikt, sier George Lewis til iTromsø.

Måtte kjempe seg tilbake

20-åringen som fyller 21 onsdag (16. juni) fikk en forrykende start i London, men så satte en skade han tilbake.

– Det er en del av fotballen og jeg lærte mye av det. Det var noe nytt, for jeg har heldigvis ikke opplevd det før. Men skaden hjalp meg å komme tilbake enda sterkere og enda bedre tilbake, sier Lewis, som i alt var borte fra full trening i tre måneder etter at en ben i ankelen hadde gått fra hverandre.

GOD START: George Lewis jubler etter scoring mot Brighton for klubbens U23-lag. Foto: David Price

Da 20-åringen fra Tromsø litt utpå nyåret var klarert for spill igjen, sto det ikke en ledig plass på Arsenals U23-lag for han.

– Det var tøft. Jeg måtte komme inn i rytmen og hadde mistet plassen på laget, så jeg måtte kjempe for å få plassen tilbake og det følte jeg at jeg klarte til slutt etter jeg spilte alt frem til sommerferien, sier Lewis.

Lånes trolig ut

Lewis har kontrakt med den engelske Premier League-klubben frem til sommeren 2022, med opsjon på ett år til frem til sommeren 2023.

Dermed er han åpen for utlån neste år, dersom klubben vurderer det som best for hans utvikling.

– For min egen del blir det neste året veldig viktig. Det aller viktigste er at jeg spiller mest mulig. Signalene jeg har fått er at det blir enten på U23 i Arsenal eller på lån, men det må vi se på etter preseason. Ingen avgjørelse er tatt, sier tromsøgutten.

– Hva tenker du selv. Ønsker du å bli eller dra på lån?

– Det viktigste er å få spille masse kamper, bygge videre på de kvalitetene jeg har og utvikle meg enda mer. Jeg snakker med agentene og er åpen for det meste. Det har vært litt interesse faktisk, men vi må bare se hvordan preseason går og hva Arsenal sier.

1. juli rapporterer han tilbake på treningsfeltet London Colney.

– Jeg drar tilbake denne uken og får noen uker der før preseason. Så er det vel en tour i USA der jeg håper å få være med, og så må vi bare se hva som skjer.

Familien flytter fra byen

Nå har Lewis nytt ukene hjemme i Tromsø etter et langt år i London.

– Det har vært kjempedeilig å se venner og familie jeg ikke har sett på lang stund, sier Lewis.

På grunn av pandemien har familien kun vært i London en gang siden han dro.

– De var der en uke da jeg signerte, men siden har det ikke blitt flere besøk. Jeg håper kanskje for min egen del at familien kan besøke oftere, så jeg kan se de mer, sier Lewis.

Nå flytter imidlertid familien fra Tromsø til Narvik.

– Det er kjipt at de flytter fra Tromsø, men når en dør lukkes, åpnes en annen. For min del vil Tromsø alltid være hjemme, men familien min skal bo i Narvik, så uansett hvor familien er, er hjemme for meg.

Lært mye av Ødegaard

I starten av året fikk han også selskap av en annen nordmann i Arsenal, landslagskaptein Martin Ødegaard, som var på lån fra den spanske giganten Real Madrid.

Da han skadet seg på landslagsoppdrag, så de to nordmannen hverandre ofte på styrkerommet og siden på trening.

– Hvis det er noen spillere jeg må trekke frem som har betydd mest for meg, så er det nok Pépé og Martin Ødegaard. Martin er en spiller jeg har sett opp til i mange år og prøver å lære så mye av som jeg kan og kopiere i mitt spill. Å gjøre det han gjør, for så å gjøre det enda bedre, flirer Lewis.

KOMPISER: George Lewis og Nicolas Pépé. Foto: Privat

På slutten av sesongen trente nordmennene også en del sammen.

– Jeg trente mye med A-laget før jeg dro hjem, så da var det fint å ha en å prate norsk med. Han ga meg en god del tips og er en veldig gode spiller.

Arsenal har ikke lagt skjul på sin begeistring for spilleren, så spørs det om de klarer å få den norske kapteinen over på nytt lån eller permanent avtale.

– Arsenal setter pris på offensive sterke spillere som han, så vi får se, sier Lewis.

Lewis trekker også frem Per Mertesacker, den tidligere tyske landslagsstopperen som nå er Arsenals akademisjef.

– Jeg og Per snakker sammen stadig vekk. Han er en fantastisk person, mentor og veileder. Han hjelper meg mye og gir mye feedback. Vi snakker om ting jeg skal bli bedre på, og han gir mye råd og forteller om sin karriere og hva han gjorde for å få det til. Så han hjelper oss masse, sier Lewis.

– Kan aldri utelukke noe

Onsdag kveld var han tilbake på sin gamle hjemmebane på TUIL Arena, der han fikk A-lagsdebuten sommeren 2018. Lewis fikk tre innhopp i 1.-divisjon og skrev sin første proffkontrakt med klubben, som onsdag kveld vant 2–1 i en treningskamp mot FK Senja.

– Det er bra å se at fotballen starter igjen og at man kan gå på kamp igjen, sier Lewis, som fikk se flere av sine gamle lagkamerater i aksjon for begge lag.

– Skulle det bli lån. Vil TIL eller TUIL være aktuelt for deg?

– Aldri si aldri. I fotballen kan man ikke utelukke noe. Tiden får bare vise hvor jeg skal. Jeg vet ikke selv enda, sier Arsenal-spilleren fra Tromsø.