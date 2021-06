EM direkte: Følg Finland - Belgia

Så her må vi altså holde et øye med Russland-Danmark også.

Så er det også mulig å ta seg videre på tredjeplass. De fire beste gruppetreerne går videre, men da må man vente noen dager til gruppespillet er unnagjort. Det er på ingen måte sikkert at tre poeng vil holde til å gå videre som en av de beste treerne. Vi har allerede Sveits som treer i gruppe A med fire poeng.

