Starts største investor om den nye treneren: – Den jeg har snakket mest med etter kona mi

Starts største investor har vært svært kritisk til Starts prestasjoner den siste tiden. Han har et nært forhold til Sindre Tjelmeland, som ser ut til å bli Starts nye trener.

Kjetil Aasen fotografert etter kampen mot Åsane lørdag kveld. Foto: Steffen Stenersen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

PS: Dette intervjuet med Kjetil Aasen ble gjort lørdag ettermiddag, noen timer før Start tapte på bortebane mot Åsane. Siden den gang er Joey Hardarson bekreftet ferdig som Start-trener, og Sindre Tjelmeland er på vei inn som ny trener.

Fædrelandsvennen var i kontakt med Aasen tirsdag kveld. Han har ikke ytterligere kommentarer per nå.

– Det er ikke til å legge skjul på at jeg har vært kritisk, og jeg har vært det lenge. Start framstår ikke som en klubb som den burde gjøre med den historikken. Der har jeg vært ganske tydelig. Jeg skulle heller ønske at Start framstod slik Åsane gjør og har gjort de siste to årene, sier Kjetil Aasen.

– Går du på Åsane-kamp får du den barnslige gleden av å gå på kamp. Du vet det blir gøy. Jeg kan ikke legge skjul på at jeg i store perioder sliter med å se hva Start prøver på, sier Aasen.

– Det har jeg savnet i Start

Aasen bor rett i nærheten av Åsane Arena og har tett kontakt med nåværende trener Morten Røssland og tidligere trener Sindre Tjelmeland.

– Jeg har lært enormt mye av Åsane-miljøet. Tjelmeland i Kisa er kanskje den jeg har snakket mest med etter kona mi de siste årene. Det har vært en fryd å følge med på det prosjektet, sier Aasen.

– Hva er det du liker så godt med det?

– De har en ekstremt tydelig spillmodell og filosofi. Hvordan treninger og kamper skal gjennomføres, og er ekstremt lojal mot det. Det er lov å feile. Det gjennomsyrer hele måten å tenke på. Det er aldri fokus på han som slår tversoverpasning. For det vet han veldig godt. De tar risiko. Da er du innforstått med at det kommer til å se dumt ut til tider. Kortsiktig kan det noen ganger lønne seg å gjøre andre ting, men gevinsten i det lange løp er langt større, sier Aasen.

– Det har jeg savnet i Start. En av de største tabbene vi gjorde var at vi gikk inn uten en plan, inkludert hvordan dette skulle se ut på fotballbanen. Jeg mener ikke at man skal bli dønn lik Åsane, men at du har en tydelig stil og står for det. At den er utviklende og underholdende. For det kan du ikke si om det som har vært de siste årene i Start, sier Aasen.

I vinter ble det diskutert om hvorvidt investorene satt for tett på de sportslige avgjørelsene. Spesielt etter at Jesper Mathisen stilte spørsmål ved at investorene hadde sendt meldinger til sportslig leder Atle Roar Håland under kamp.

Aasen sier tankene han deler i dette intervjuet er ting han har delt med Start internt mange ganger.

– Det er en misoppfattelse at vi ikke skal ha noe med sport å gjøre. Samarbeidsavtalen er bygd opp slik at vi skal ha et teknisk hjerte, hvor hovedtrener, sportslig leder og to representanter fra Start En Drøm sitter. Er det noe man ikke er enig i så er det sportslig leder og hovedtrener som bestemmer. Men det er feil at vi ikke skal kunne si hva vi mener, sier Aasen.

– Har du stilt spørsmål ved hovedtrener eller sportslig leder?

– Jeg har stilt spørsmål om det er slik vi skal se ut. Jeg har stilt spørsmål om hvordan man jobber med spillerlogistikk, kartlegging og utviklingsavdelingen. Jeg har stilt spørsmål om på hvilket grunnlag beslutninger blir tatt, for der har det til tider vært syltynt, sier Aasen.

Saken fortsetter under videoen:

Mykland: - Tillitserklæring å bli spurt om å lede laget

Det er noen uker siden Robin Reed fortalte til Fædrelandsvennen at investorene var på vei ut av klubben, før man igjen hadde bestemt seg for å bli etter det som ble omtalt som andre toner fra IK Start.

Aasen bekrefter langt på vei Reeds uttalelser:

– Man begynte etter hvert å kjenne at man ikke var ønsket. Pengene våre var ønsket og det var det eneste.

De hadde hyret advokater. Sett på hvordan dette kunne løse seg. Sendt over forslag til Start, som ifølge Aasen hadde gitt sterke signaler på at de ville «ta over klubben».

Så kom kontrabeskjeden.

– Det kom overraskende på oss. Vi ventet på svar rundt hva de tenkte om de forslagene. Så fikk vi et svar som i bunn og grunn var klipp og lim fra samarbeidsmodellen, og som ikke går an å tolke som annet enn at man vil fortsette som før, sier Aasen.

– Vi er ikke interessert i å sitte som reinspikka kausjonister. Det har jeg, Robin og Frode (Fagerli) vært tydelig på. De ville ha sikkerheten i form av pengene våre, men at vi skulle holde oss unna alt, sier investoren.

Han runder snart fire år som investor. Men innrømmer at de siste månedene har vært de vanskeligste.

– Jeg var ekstremt lei av hele prosjektet. Det har jeg vært egentlig det siste halvåret. Ikke så mye på grunn av nedrykket, men i forbindelse med årsmøtet minnet Start mer om et politisk parti enn en fotballklubb. Det ble mye mer snakk i gangene, intriger og baksnakking, sier Aasen.

– Hvordan vet du at det snakkes i gangene?

– Du får høre det. Folk undervurderer hvor mye folk snakker, og det synes jeg personlig er en ukultur der nede. Jeg sitter på avstand og skal ikke være for bastant, men jeg oppfatter det som en gjennomsyret kultur hvor man snakker bak ryggen til folk og ikke til folk.

– Har du konkrete eksempler? Eller er det bare en generell følelse?

– Det er mer generelt. Jeg sitter på avstand, men jeg merket spesielt opp mot årsmøtet at jeg skulle vært fryktelig forsiktig med hva man sa til folk, fordi det kunne bli brukt mot deg noen måneder seinere. Da meldte jeg meg litt ut. Jeg kan ikke bruke tid og penger på noe som er forferdelig kjedelig, sier Aasen.

Mange har stilt seg spørsmålet om hvorfor en kar fra Nordfjordeid bosatt i Bergen ønsker å bruke masse penger på en fotballklubb i Kristiansand.

– Det går på hvordan man er skrudd sammen. Det ligger ikke i min natur å gi seg. Det går på stolthet i at jeg skal iallfall ikke bli skvist ut uten at man er enig. Man skulle bli marginalisert til kausjonister og det er ikke jeg interessert i. Jeg har et oppriktig ønske om å få til dette prosjektet, sier Aasen.

– Hvorfor skal samarbeidet bli bedre nå?

– Jeg merker en annen holdning fra IK-styret. Jeg har fått et godt inntrykk av Andreas Nielsen og fått en god tone med han, sier Aasen.