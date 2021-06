Hareide om ny RBK-kontrakt: - Jeg har egentlig bestemt meg

Åge Hareide har ennå ikke satt penn til papiret på en forlengelse av kontraktren. Men nå virker det å nærme seg veldig.

Nå nærmer det seg: For Åge Hareide. Foto: Morten Antonsen / Adresseavisen

Slik foregikk nemlig samtalen mellom Hareide og Adresseavisen etter treningen fredag, da vi intervjuet 67-åringen:.

- Jeg har en god dialog med Rosenborg. Det kan jeg si. Samtidig har jeg en del familiære ting som jeg må få på plass. Jeg tror det skal løse seg, sier Hareide.

- Så det du egentlig sier, er at du sier ja til å ta et år til?

- Ja, det gjør egentlig det, altså, svarer treneren.

Og legger til:

- Personlig trives jeg ekstremt godt her, med spillerne, klubben, byen og alt. Det handler mer om å få på plass ting...

- Så da er nesten alt er på plass...

- Men nesten er nesten. Jeg prøver å få alt på plass, sier Hareide.

- Skal få tid

Dermed har man kommet enda et steg nærmere avklaring om hvem som trener Rosenborg i 2022.

Hareide har kontrakt ut denne sesongen, med opsjon på ett år til.

Tidligere har styreleder Ivar Koteng uttalt at han mer enn gjerne forlenger med Hareide, men at treneren skal få den tiden han trenger.

- Vi ønsker å forlenge kontrakten med ham, bekreftet Koteng overfor Adresseavisen 26. mai.

- Så er det slik at Åge er veldig opptatt av å «få til dette», før han vil forlenge. Han får den tiden han trenger på å bestemme seg, så håper vi at han havner på å skrive ny kontrakt, la han til.

Dette var også utgangspunktet for samtalen etter fredagens økt. Hva som egentlig ligger i "den tiden han trenger".

1. juli er nemlig datoen som har vært ringet rundt med rødt i kalenderen både til Hareide og Koteng.

Den datoen nærmer seg, og nå virker det altså som at brikkene er i ferd med å falle på plass.

For Hareide har alltid vært åpen på trivselen i RBK. Samtidig har treneren også uttalt at det er en utfordring å være trener i Trondheim med familien boende i Molde.

Finne egen etterfølger?

Uten at dette er bekreftet, virker det også som at det i første omgang er snakk om en forlengelse på ett år.

For, som Haride også snakket om i podkasten "Rasmus&Saga" er Hareide veldig opptatt av å hjelpe RBK på veien videre - også etter ham selv.

- Vi skal finne en løsning som er tilfredsstillende for Rosenborg, og det handler egentlig mer om det som kommer etter meg, sier Hareide.

- Da kan vi bruke den tida som er nødvendig for at RBK finner en erstatter som passer for dem. Dette er ting som vi har diskutert, og da er vi inne i 2022, sier Hareide.

Og kanskje var også den uttalelsen et frampek på at det ender med ny ettårskontrakt.

Og at Hareide, med RBK-ledelsen, bruker 2022 på å videreutvikle klubben - og sammen finne den beste etterfølgeren den dagen han skulle takke av som RBK-trener.