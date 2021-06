AaFK-spilleren har spilt feil posisjon store deler av karrieren: – Min store styrke og samtidig en svakhet

Selv om Simen Rafn helst vil spille høyreback har han nesten spilt like mange kamper på venstrebacken i karrieren.

HØYREBACK: Simen Rafn forteller Sunnmørsposten at han helst vil spille høyreback i AaFK. Foto: Aleksander Svendsen

I følge fotballnettstedet Transfermarkt har Simen Rafn omtrent spilt like mange kamper på venstreback som høyreback så langt i karrieren. 94 mot 84 er tallene for den høyrebente backen.

– Det har liksom blitt en greie, jeg føler det er min store styrke at jeg kan spille på begge backene og samtidig en svakhet i at jeg har blitt den spilleren som har blitt flytta på litt, sier Rafn til Sunnmørsposten.

Rafn mener selv at han er best som høyreback.

– Jeg føler jeg får brukt mer av mine kvaliteter som høyreback. Det gjør noe med dynamikken i spillet at man har en venstrebent venstreback og en høyrebent høyreback, ting går litt kjappere, sier han.

Ser et potensial

AaFK-trener Lars Arne Nilsen skryter stort av den 29 år gamle backen.

– Simen er en av de mest stabile spillerne vi har, han leverer hele tiden på et jevnt godt nivå, er god på begge sider, og spiller aldri en dårlig kamp.

Nilsen mener at potensialet for Rafn er størst på høyresiden:

– Det var kanskje hans beste kamp for AaFK mot Fredrikstad. På høyresiden blir det enda litt mer sluttprodukt. Han er god på begge backene, men potensialet er kanskje høyere som høyreback.

Likevel er det ikke sikkert at Rafn bare spiller høyreback framover.

– Om David (Olafsson) fortsetter å levere som venstreback så kan det fort hende Rafn spiller på høyre, men om David er skada eller ikke er i form, så spiller Jørgen (Hatlehol) på høyre, forklarer Nilsen.

FØLGER MED: Lars Arne Nilsen fulgte tett med på AaFKs trening tirsdag morgen, her ved siden av venstreback David Olafsson, som kanskje får mer spilletid framover. Foto: Aleksander Svendsen

Har fortsatt troa

AaFK står med sju poeng etter de fem første kampene i 1. divisjon, og har seks poeng opp til serieleder Fredrikstad. Simen Rafn lar seg ikke stresse av den grunn.

– Jeg titter veldig lite på tabellen, men jeg har også sett at det er flere av de andre antatte topplaga som har fått en litt trå start på sesongen, og jeg var med på det samme i Lillestrøm i fjor. Jeg har vært med i «gamet» så lenge at jeg ikke lar meg stresse av det. At vi skal være helt der oppe når sesongen går mot slutten, det føler jeg meg fortsatt trygg på. Når det er sagt så må vi heve oss framover, for det vi har levert har ikke vært godt nok.