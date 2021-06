Ferdig i BLNO – nå kan den tidligere Tromsø-treneren ende opp i afrikansk storsatsing

Kenneth Webb håper på en trenerjobb når NBA Afrika blir en realitet.

Dne profilerte baskettreneren forlot Tromsø Storm etter 2019-sesongen etter å ha vært i klubben i to perioder på til sammen 11 år. Tiden i Tromsø førte til tre seriemesterskap og fire NM-finaler. Kongepokal i finalen ble det aldri, og heller ikke hos hans nye klubb Asker Aliens ble det kongefinaler, etter at begge sesongen ble avkortet på grunn av pandemien.

Onsdag 15. juni hadde den amerikanske baskettreneren sin siste dag som ansatt i Asker Aliens, etter klubben valgte å gå en ny retning med to spillende trenere i Anders Leween Stien (31) og Stian Emil Berg (30) som hovedtrenere foran sesongen 2021/2022.

– De gikk for den billigste løsningen og fant ut at det ble for kostbart å ha meg med videre. Det var litt sjokkerende og jeg sa til dem at den spillende trener-greien ikke kommer til å fungere, men vi får bare hva de finner ut, sier Kenneth Webb til iTromsø.

– Hull i CV-en

På Askers hjemmeside har de takket treneren for hans innsats over to år og hyllet han for måten han har bygget opp laget.

Selv hevder han at han ikke er bitter selv om han omtalte det som sjokkerende at han ikke ble tilbudt ny kontrakt.

– Jeg møtte noen fine folk her i Asker, så det som er bittert er at jeg i de to siste sesongen ikke har fått muligheten til å fullføre en sesong, så nå leter jeg etter jobb. Hadde jeg gått to år tilbake i tid, skulle jeg ønske jeg hadde en bedre forståelse for hva de ønsket å få til her nede, for nå går de en annen retning, mens jeg står her med en tom CV over to år, siden ingenting er fullført, sier Webb.

– Vi gjorde noen bra ting her nede, men prosjektet endte ikke opp slik det skulle eller burde gjort. Det har nok med økonomi å gjøre. Skal du kjempe på et elitenivå, må du også sørge for at økonomien er der til å gjøre det, fortsetter han.

Ser utenfor Europa

Webb trente Storm fra 2004 til 2007, før han reiste til Island og Danmark. I 2011 var han tilbake i Tromsø og har vært i Norge siden, og har to sønner i Danmark.

Nå sier baskettreneren hane r klar for nye eventyr.

– Jeg har ingen anelse hva som skjer videre nå og ser etter jobber i hele verden. Det må ikke være li Europa, og å dra hjem til USA kan være en mulighet, sier Webb, som har sagt opp leiligheten i Asker og forlater Norge ved månedsskiftet.

– Asia har vært en destinasjon på min «bucket list», og så har jeg begynt å jakte potensielle jobber i NBA Afrika. NBA skal starte en liga både i Afrika og India, så det kan være veldig spennende for meg, særlig hvis det er snakk om lag fra Mosambik (Ferroviário de Maputo) eller Angola (Petro de Luanda), siden jeg snakker flytende portugisisk. Jeg har en del kontakter, og skal bruke sommeren til å dra på NBA pre-camps og få navnet mitt der ute igjen blant gamle kontakter, og se hvilke muligheter som er der. Det blir spennende å se hva det blir til, sier Webb.

NBA Afrika eller BLA (Basket League Africa) skal bestå av en liga på 12 lag, og det kan fort virke som det er det Webb ønsker mest.

– Nå har jeg jo ikke den årlige basketcampen min i New Jersey, så jeg skal bruke tiden min i USA til å få sendt eldstemann Jermaine på skole der og samtidig få mitt navn litt ute der igjen blant kontakter, så får vi se. Jeg må være tålmodig, positiv og tilgjengelig, sier amerikaneren.