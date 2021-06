TIL åpner for å flytte til Tromsdalen – men ett stort problem må løses før den tid

At TIL skal havne på fastlandssiden, er det kanskje ikke mange som hadde trodd. Uansett er en ting er helt sikkert - TIL skal bort fra Alfheim.

STADIONPLANER: I bakgrunnen kan du se hvor ideene om en ny innendørs fotballstadion ligger i Hungerenbukta på fastlandssiden. TILs daglige leder Øyvind Alapnes liker planene. Foto: Daniel Lilleeng

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Fredag ble planene for «Ishavsportalen – En miljøby ved Tromsøysundet» lansert på en pressekonferanse hos Tromsø Utbygging i sørbyen.

Skissene som ble lagt frem omhandlet en helhetlig plan for utbygging på sjøsiden fra området Hungeren til Midtre Kaldslett på fastlandssiden.

I planene var det blant annet tegnet inn en innendørs fotballarena med plass til 8.000 tilskuere. Planen er en etterlengtet byferge, som etter planen skal frakte folk over til fastlandssiden. Selve stadionet er tegnet inn i Hungeren-bukta nært brohodet på fastlandssiden.

Og selv om Øystein Nermo, prosjektleder i Tromsø Utbygging, påpekte at det kun var på idéfasen, var han stolt over hvordan planen ville bli seende ut med en stadion som lå lavt nok i terrenget, med mosetak, og dermed ikke ville fjerne siktlinjen fra noen plasser på øya til byens arkitektoniske perle, Ishavskatedralen.

Til stede på presentasjonen var TILs daglige leder Øyvind Alapnes, som likte planene som ble lagt frem.

– Vi har blitt orientert ikke så veldig lenge siden, om at de har tenkt på oss i dette prosjektet. Hovednyheten her i dag er selvfølgelig utviklingen av en ny bydel med flere funksjoner, og en birolle i det hele, er at de har tegnet en ny TIL Arena.

– Vi er veldig glad de har tenkt på oss, og det er en idé av sikkert flere ideer som vil dukke opp nå når vi i TIL skal jobbe med stadionfremtiden vår, for det er det ingen tvil om at vi skal. Hva det ender opp med er det ikke tatt noen beslutning på, men et artig forslag, det er det, sier Øyvind Alapnes til iTromsø.

– Må innendørs

Til nå er det kun tegnet inn lokasjon og hvordan en stadion kan bli seende ut. Hungerenbukta ligger plassert i et område hvor både kommunen og Statens vegvesen er eiendomsbesittere, noe som kan være et godt utgangspunkt for et offentlig prosjekt.

Alapnes ser ikke at klubbens fremtid ligger på Alfheim.

– Det er en politisk avgjørelse i klubben til hva vi bestemmer oss for, og jeg som daglig leder skal ikke gå for langt, men at vi i hele klubben nå skal utrede hva fremtiden er, der opplever jeg at flere og flere i klubben ser at engang i tiden må verdens nordligste profesjonelle fotballklubb inn, sier Alapnes og sikter til en innendørs stadion.

God lokalisering

TILs daglige leder synes plasseringen til det tenkte stadionet ser bra ut og har ingen problemer med å se at klubben kan ende opp på fastlandssiden.

– Ser man på Tromsø nå begynner det å bli svært få lokaliseringer som løser alle behov i forhold til en slik stor konstruksjon. Og det her, selv om det på andre siden av brua, er sentrumsnært, og i mine øyne en god plassering. Så finnes det også flere alternativer, men jeg personlig har ingen problem med å spille hjemmekampene til TIL på fastlandssiden.

Han vil imidlertid forstå reaksjoner fra noen dersom klubben vil flytte nærmere «TUIL-land».

– Jeg mener vi skal tenke større. TIL skal være, om vi ikke allerede er det, hele byens klubb. Da må vi kunne lokalisere oss flere plasser, selv om det fremdeles er noen som tenker bydel og at det er visse deler av Tromsø der man skal være på øya. Personlig står jeg ikke der, men jeg har respekter for at det finnes flere synspunkter på det, sier Alapnes til iTromsø.

– Skandinavias dårligste

Alapnes mener det er én ting som imidlertid er mye mer prekært enn en innendørs arena. Nemlig en treningshall for 11'er-fotball.

– Det er selvfølgelig en lang tidslinje på dette, og nå jobbes det også hardt fra fotballkretsens side med å utvikle en treningshall med flate til en 11'er-hall. Det mest prekære for TIL og hele Tromsø-fotballen er å få utviklet en 11'er-hall, ikke nye TIL arena. For nå har vi i Tromsø Skandinavias dårligste treningsforhold for dem som spiller 11'er-fotball, og det er ikke bare TIL i byen. Vi var de beste, nå er vi de dårligste på de to øverste nivåene i Norge, og det kan vi ikke leve med, sier Alapnes med trykk på ordet kan, før han fortsetter.

– Det må løses først, og så blir det spennende å se hva som skjer med nye TIL Arena. Det henger også sammen med hva som skjer med Alfheim. Skal det ikke være fotballstadion, skal det reguleres til boligformål, så tidslinjen er nok lengre.

– Gjelder hele Tromsø

TIL-lederen understreker at man kan tillate seg å drømme og planlegge for en ny innendørs storstue i Tromsø, men ikke før man har tatt tak i det store problemet med at det pr. dags dato ikke finnes innendørsbaner i vinterbyen Tromsø der man kan spille 11'er-fotball.

– Det er et ganske stort problem for hele Tromsø-fotballen, ikke bare TIL. Nå har hele Norge og etter hvert distrikene kommet lenger enn Tromsø. På vinteren må vi reise til Bardufoss eller Senja for å trene ellever, eller fly til Spania, så det er ikke et problem som kun gjelder oss, men som gjelder svært mange lag i Tromsø, så vi håper det er det første som kommer. Og så er dette en drøm, nye TIL Arena, som jeg tror vil bli realisert en dag. Men hvor den blir, er det ingen som vet, sier Alapnes, som spøkefullt under pressekonferanse sa at «TIL kommer aldri til å vinne Champions League».

– Du har ikke en drøm om at Tromsø skal spille i Champions League da, som den forrige treneren (Simo Valakari) uttalte?

– TIL har en veldig god Europa-historie og på det nivået har vi mulighet å komme tilbake til. Men i den grad fotballen utvikler seg i hver by i hele Europa nå, så må også vi i Tromsø utvikle oss og mye av det som skjer på utviklingssiden i fotball er på fasilitet og anlegg. Henger vi ikke etter der, er det bare å gi tapt med en gang, slår Alapnes fast.

Derfor trenger både TIL og hele Tromsø-fotballen at planene snart går i gang med en innendørs treningshall. Det er og forblir pri én.

– For å hindre etterslepet må vi få etablert den 11'er-hallen Troms Fotballkrets jobber med, som vi backer opp, og jeg opplever hele Tromsø-fotballen backer opp. Den store gåten der er å finne ei tomt til treningshallen. Det er det som blir det viktigste fremover for å løse Tromsø-fotballens problem, sier Alapnes,