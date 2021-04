DIREKTE: Chelsea klart best, men Real Madrids superveteran utlignet og tangerte Champions League-legenden

Den scoringen minnet litt om heads n' volley på løkka, der ballen ikke kan gå i bakken om målet skal telle. Casemiro, Militao og så Benzema uten at ballen var i bakken.

Mål for Real Madrid!

Altfor sent inne i Pulisic.

En liten flod regner ned over den spanske hovedstaden nå. Muligens er det UEFA-gudene som straffer lagene for Super League-komplottet.

Werner vinkes av for offside.

Real Madrid har vært veldig tannløse de første snaue tjue minuttene her.

Christensen for aggressiv i rygg på Vinicius.

Nacho lager frispark mot Pulisic. Real Madrid er på etterskudd her nå.

Mål for Chelsea!

Caravajal har hendene på ryggen, men ballen treffer likevel overarmen og Chilwell reagerer. Det ser riktig ut at det ble corner - Chelsea får imidlertid lite ut av den.

12′ DEL