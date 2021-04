Hareide forventer mer av Holse. Her er planen de har lagt

Carlo Holse har vært involvert i mål både mot Ranheim og Tromsø. Men det fysiske er enda viktigere for sjefen.

Carlo Holse har fått klare krav til hva han skal bli bedre på. Og sjefen mener han allerede er i fremgang. Foto: Håvard Haugseth Jensen

ROSENBORG - TROMSØ 1–0:

Carlo Holse er en del av et dansk U21-landslag som imponerer voldsomt. Men i Rosenborg har det store gjennombruddet latt vente på seg.

Riktignok var Holse den eneste RBK-spilleren som var involvert i samtlige seriekamper forrige sesong, og på 17 starter og 13 innhopp leverte han ni målpoeng – tredje flest i RBK i 2020.

Likevel har det vært noe uforløst over 21-åringen, som kom fra FC København foran fjorårssesongen.

- Jeg forventer at han tar steg videre. Han har utrolig mye fotball i seg. Han kan gjøre flere målpoeng, ha flere målgivende og flere scoringer, sier RBK-trener Åge Hareide om dansken.

- Han har det i seg. Vi må huske at han fortsatt er en ung mann, og han vil utvikle seg. Men han har allerede forbedret seg i det fysiske, og skaffet seg enda større løpskapasitet. I fjor stoppet det gjerne opp på slutten av kampene, men han virker mye sterkere nå – både i kropp og hode, egentlig, sier han.

– Ligaen krever ekstra fysikk

Det er i henhold til plan, som det heter. For når Hareide og Holse har diskutert sesongen, er det satt klare mål.

- Vi har lagt inn en prestasjonsplan for hver enkelt. I den ligger det at Carlo kan bli enda mer involvert når det kommer til scoringer og målgivende, men først og fremst skal han bli enda sterkere fysisk, få seg enda større løpskapasitet. I norsk fotball er det mer tut og kjør, og det merker svenskene også. Det skifter veldig fra side til side, og går hurtig unna. Det kreves ekstra fysikk i vår liga, sier Hareide.

Holse kom inn på høyrekanten mot Tromsø. Da var han med på å avgjøre kampen. Foto: KIM NYGÅRD

Forrige sesong ble Holse brukt nesten utelukkende på høyrekanten. Under den lange oppkjøringen er han også testet som indreløper, der han som oftest har spilt for Danmark.

– En av våre fremste med ball

Mot Ranheim onsdag var Holse høyrekant, indreløper og back. Mot Tromsø søndag kom Holse inn fra benken, og tok høyrekantposisjonen. I begge kampene var han involvert i mål. Mot Ranheim hadde han frisparket som Besim Serbecic styrte i mål til 1-0. Søndag hadde han fremspillet til Kristoffer Zachariassen, som skaffet straffen Dino Islamovic scoret på.

Akkurat som planlagt, altså.

- Han har et veldig godt blikk for spillet, og det må vi kunne utnytte. Spesielt når det blir hull hos motstanderne etter hvert som kampen går. Da er det veldig fint å få inn en spiller som Carlo, som er kjapp i føttene og veldig god med ball i beina. Det kan gi oss en ekstra edge, sier Hareide.

- Det kan godt være han skal starte noen ganger, mens andre ganger komme inn på banen når andre er møre. Det viser seg å være en stor fordel for oss. Han finner rommene og er en god fotballspiller. Med ball i beina er Carlo blant våre fremste, sier Rosenborg-treneren.

Mener han er god nok til å starte

Holse selv er klar på at han slett ikke sikter seg inn på å være en spiller som kommer inn fra benken. Han vil starte hver kamp.

- Sånn skal det være, og det synes jeg også at jeg er god nok til. Det er alltid litt lettere å komme inn når andre er slitne, men jeg synes det går bra nå. Jeg kommer til flere farlige situasjoner, der jeg kan utnytte ferdighetene mine bedre, sier han.

Og mener han tilfører RBK-laget noe annet enn de øvrige indreløperalternativene de gangene han trekkes lenger bakover på banen.

- Åge får noe annet med meg der inne. Jeg er litt mer en mellomromspiller, en som kombinerer mer. Så har noen av de andre noen kvaliteter jeg ikke har, men jeg blir en mer spillende type der inne. Som selvsagt også vil jobbe defensivt, sier han.

- Zachariassen gir oss veldig mye kraft og løp i boks, Carlo gir oss mange andre ting. Som pasningssikkerhet og vurderinger. Det er typevalget som er viktig. Kampene har forskjellige problemstillinger, og da er det godt å ha typevalg og spillere som kan håndtere forskjellige posisjoner ut fra forskjellig strategi og motstand, sier Åge Hareide.

Var ensom

Holse kom til Rosenborg og Trondheim rett før koronapandemien slo til for fullt. Det preget ham i starten av RBK-tiden.

- Vi har prøvd å ta vare på ham så godt vi kan, men det har vært vanskelig i og med at vi har vært isolerte. Han har vært veldig mye alene. Gruppetreningene er den eneste sosiale omgangen han har hatt. Det er klart det har vært en vanskelig tid for en ung gutt som har kommet til en ny klubb og et nytt land, sa daværende RBK-trener Eirik Horneland for ganske nøyaktig et år siden.

Dansken medgikk at alt ikke hadde vært så enkelt i starten.

- Men nå er alt blitt mye bedre. Jeg kjenner lagkameratene bedre, forstår språket. Selv om norsk ikke er så vanskelig for dansker, var det slik i starten. Alt er mye lettere nå, og nå skal korona bare overstås, så kan jeg få besøk fra Danmark igjen. Det skal gå bra, sier han.

Vil ta ansvar

Mannen med den solide skuddfoten har sett mer fremtredende ut på treningene denne oppkjøringen sammenlignet med forrige sesong.

- Nå har jeg vært her i godt over et år, og jeg vil gjerne ta mer ansvar selv, både på trening og i kamp, så det kan jeg godt være enig i. I starten skulle jeg venne meg til alt, nå kommer det mer naturlig, sier han – og er klar på at han planlegger å oppfylle Hareides ønske om flere målpoeng.

- Jeg vil bli enda tydeligere i spillet vårt, både med mål, målgivende og ansvaret som skal tas. Jeg skal ha mer ansvar på mine skuldre, sier han.