Dette bruker Solskjær som lokkemat for talentene: – Jeg liker å gi dem sjansen

Manchester United har sikret seg noen av verdens mest ettertraktede unggutter under Ole Gunnar Solskjær (47). Han forklarer hvordan han selger inn klubben for mulige stjerneskudd.

KAN FÅ DEBUT: Amad Diallo (t.h.) kan få sjansen for første gang for Manchester United mot Real Sociedad torsdag. Foto: Eamon and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I januar ankom ivorianskfødte Amad Diallo (18) fra Atalanta, en angriper som er ansett som det kanskje største talentet i Italia. Overgangen skal være verdt over 400 millioner kroner.

De har også sikret seg den 19 år gamle uruguayanske vingen Facundo Pellestri for over 100 millioner kroner.

I fjor signerte de det franske fenomenet Hannibal Mejbri fra Monaco for en sum som også kan havne rundt 100 millioner kroner.

Les også Solskjær åpner opp om kaos: – Det var nesten fra kamp til kamp

I tillegg har Manchester United registrert den 17 år gamle nigerianeren Shola Shoretire i troppen til Europa League.

Og tirsdag forpliktet supertalentet Mason Greenwood (19) seg til klubben med en avtale som strekker seg helt til 2025.

– Vi gir dem sjansen til å komme til Manchester United og ha en suksessrik karriere. Vi har som klubb bevist over årene at det er noe vi tar på alvor, og noe vi er gode på, svarer Solskjær på VGs spørsmål om hvordan han jobber når han skal overbevise unge stjerneskudd om å signere for Manchester United.

Les VGs eksklusive intervju med Ole Gunnar Solskjær i fire deler:

Han fortsetter:

– Vi er en klubb som liker å gi sjanser til spillere til å utvikle seg, og å finne talenter. Våre fans, vår historie har alltid handlet om dyktige, offensive spillere som spiller uten frykt.

– Dette er spillere vi har identifisert for å bære tradisjonen videre, sier Solskjær med referanse til Amad Diallo og Mason Greenwood.

Om sin egen rolle i innsalget forklarer Solskjær:

– Min rolle er å snakke med dem og legge klar en sti for dem som viser «dette er det vi ser for oss med deg». Vi har vist over årene med de siste managerne, Sir Alex var den beste, at vi har produsert noen av verdens beste spillere.

Les også Solskjær til VG: – Regner med Haaland husker da vi satt på Lubbenes

– Wayne Rooney kom hit i ung alder, Cristiano Ronaldo var ung. Vi har utviklet Ryan Giggs, David Beckham og den gjengen selv. Vi har Marcus Rashford, nå kommer Mason Greenwood opp. Alle disse erfaringene hjelper meg som manager når jeg skal overbevise spillere om at fremtiden deres er her, sier Solskjær.

Han understreker at utvikling av unge spillere, som Erling Braut Haaland i Molde, har vært en rød tråd gjennom hans managerkarriere:

– Jeg liker å gi dem sjansen. Når du følger min karriere som manager, er det en av de største gledene jeg kan ha, å ha en spiller som ung gutt og se ham lykkes på toppnivå, enten norske spillere jeg har jobbet med, og her selvfølgelig.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United møter spanske Real Sociedad i Europa League torsdag kveld klokken 18.55.