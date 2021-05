Avfeier gullsnakk etter full pott og null mål imot på de første to kampene

Sandviken står med full pott og null mål imot på de to første serierundene, men både treneren og kapteinen avfeier snakk om at «gullet ska hem».

Sandvikens feirer lagets første scoring i 3–0-seieren over Avaldsnes lørdag ettermiddag. Foto: Hedvig Idås

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi snakker ikke så mye om det i garderoben, men det er selvfølgelig veldig gøy å vinne hver eneste kamp, sier Sandviken-kaptein Tuva Hansen etter lørdagens 3–0-seier over Avaldsnes.

– Skal «gullet hem»?

– Jeg nekter å svare på det. Det kan du spørre meg om når det er tre serierunder igjen, men vi ser bedre og bedre ut og er i en bra prosess, svarer Sandviken-trener Alexander Straus på spørsmålet om laget hans skal vinne Toppserien denne sesongen.

– Ganske behagelig

Sandviken slo Kolbotn 1–0 i seriepremieren, og slo til med en solid 3–0-seier over Avaldsnes lørdag ettermiddag.

– I dag var det ganske behagelig. Vi var gode, spilte vårt spill og gjorde det vi har øvd på. Vi gjorde en veldig bra kamp, sier Hansen, som i likhet med resten av forsvaret og laget ikke har sluppet inn mål på de første to serierundene.

Trener Straus mener laget hans burde punktert lørdagens kamp tidligere.

– Det var ganske stor forskjell på lagene i dag. Hadde vi vært litt mer effektive, burde vi kanskje ledet 3–0 til pause. Det irriterer meg at vi ikke avgjør kampen tidligere, påpeker Straus.

Kaptein Tuva Hansen og resten av Sandviken-forsvaret har ennå ikke sluppet inn mål i årets sesong. Foto: Hedvig Idås

Fakta Sandviken – Avaldsnes 3–0 (1–0) Toppserien, 2. serierunde, Stemmemyren kunstgress Mål: 1–0 Elisabeth Terland (45.), 2–0 Rakel Engesvik (47.), 3–0 Marit Bratberg Lund (59.) Gule kort: Sara Pavlovic (Avaldsnes), Kristina Svandal (Avaldsnes) Sandviken (3–4–3): Teagan Micah – Ingrid Marie Spord, Guro Bergsvand, Tuva Hansen (K) – Ingrid Ryland (Ida Neset 83.), Vilde Bøe Risa, Lisa Naalsund (Marthine Østenstad 80.), Marit Bratberg Lund – Rakel Engesvik (Mathilde Sangholt 90.), Elisabeth Terland (Vilde Veglo 83.), Vilde Hasund Les mer

Fikk kapteinsbindet like etter overgangen

Tuva Hansen kom fra Klepp til Sandviken i forkant av årets sesong, og har allerede fått kapteinsbindet av Straus.

– Det er veldig stas å være kaptein. Det var ikke helt forventet, men det er veldig kjekt å få den tilliten og det ansvaret, sier Hansen.

Straus har jobbet med Hansen på U23-landslaget tidligere, hvor hun var lagets kaptein. Sandviken-treneren ser på henne som en naturlig lederskikkelse.

– Hun vet hvordan jeg tenker og hva vi prøver å få til. Da er det greit at hun er stemmen ute på banen. Tuva er en helt naturlig kaptein, slår han fast.

Nå har hun ledet laget til to seirer på de første to seriekampene.

– Som forsvarsspiller liker jeg det veldig godt. Jeg er selvsagt stor fan av å holde nullen, sier hun og forklarer videre hva som gjør at laget er så solid defensivt:

– Alexander er veldig klar og tydelig på hva han vil at vi skal gjøre defensivt. Vi har et press som sitter veldig bra, og vi vet hva vi skal gjøre i de fleste situasjoner.

Elisabeth Terland satte ballen kontant inn til 1–0 mot Avaldsnes. Foto: Hedvig Idås

Terland scoret igjen

Sandviken tok kontroll over kampen mot Avaldsnes fra start av, men slet med å skape de store sjansene den knappe første halvtimen.

Rett før dommeren skulle blåse til pause, kom scoringen. Elisabeth Terland, som ble matchvinner i seriepremieren mot Kolbotn, fikk ballen inne i 16-meteren, tok to touch og satte den kontant i det nærmeste hjørnet.

Sandviken feirer 3–0-scoringen til Marit Bratberg Lund. Foto: Hedvig Idås

Engesvik doblet ledelsen

2. omgang startet på samme vis som 1. omgang sluttet. Rakel Engesvik ladet skuddfoten fra 20 meter og fyrte av mot Avaldsnes sitt mål. Bortelagets keeper klarte ikke å få en hånd på ballen, og Engesvik doblet dermed Sandvikens ledelse. 2–0 på Stemmemyren.

Og det stoppet ikke der. Drøye ti minutter senere fikk Marit Bratberg Lund ballen i god skuddposisjon ute til venstre etter fint spill av Sandviken. Hun lot seg ikke be to ganger, og banket ballen hardt og presist i det lengste hjørnet.

Resultatet betyr at Sandviken ligger på en delt 1. plass sammen med Vålerenga og Rosenborg på seks poeng etter de første to serierundene.

Nok et stortap for Arna-Bjørnar

Arna-Bjørnar tapte 1–4 for Klepp i sesongpremieren, og reiste lørdag ettermiddag for å spille en vanskelig bortekamp mot LSK Kvinner.

Bortelaget holdt lenge unna i 1. omgang, men i det 37. minutt sprakk nullen for Arna-Bjørnar, og Sophie Roman Haug sendte LSK i ledelsen.

Litt ut i 2. omgang kom scoringene på rekke og rad for LSK. Emilie Haavi scoret to ganger, mens Nora Eide Lie også fikk med seg et mål.

Arna-Bjørnar-forsvarer Kamilla Aabel scoret et selvmål et kvarter før slutt, og sendte dermed hjemmelaget opp i 5–0.

Arna-Bjørnar klarte å heve seg det siste kvarteret, og reduserte ved både Mia Jalkerud og Karoline Heimvik Haugland – men det holdt ikke til poeng.

LSK Kvinner vant 5–2, og Arna-Bjørnar ligger dermed på en foreløpig sisteplass i Toppserien.