Karantene-forvirring splitter Idretts-Norge: – Kaotisk

Orienteringslandslaget måtte rett i hotellkarantene. Det skulle også ishockeylandslaget, men så fikk de en kontrabeskjed.

Orienteringsparet Kamilla og Gaute Steiwer - begge på landslaget - er på karantenehotell ved Gardermoen. Foto: PRIVAT

I forrige uke kom det nye karanteneregler. De splitter nå idretten i to.

I Covid-19-forskriften er både profesjonelle fotballspillere og utøvere som er aktuelle for OL og Paralympics i sommer eksplisitt nevnt. De slipper karantenehotell ved innreise.

Utøvere og forbund som ikke får slik tilpasning, føler seg nå urettferdig behandlet.

– Lettelser for toppidretten er bra. Men det er helt uhørt at det skal være forskjellsbehandling. Toppidrett er toppidrett, uansett om man skal løpe i OL, VM eller spille en fotballkamp, sier Gaute Hallen Steiwer på orienteringslandslaget.

– Hva er den logiske begrunnelsen?

Steiwer og resten av orienteringslandslaget kom hjem fra Tsjekkia mandag. Der gjennomførte de uttaksløp til VM.

I orientering er det viktig at dette skjer samme sted som VM, slik at landslagsledelsen kan få en oversikt over hvem som er best i den aktuelle terrengtypen.

Men landslagsløperne måtte uansett i hotellkarantene - i motsetning til Eliteserie-spillerne som nå er med fotball-landslaget i Spania.

– Jeg har ikke noe imot at fotballspillerne får det, sier generalsekretær i orienteringsforbundet Øystein Hildeskor, før han kommer med sin innvending:

– Hva er den logiske begrunnelsen for at akkurat fotballspillere skal få fritak, men ikke like seriøse orienteringsløpere som skal forberede seg til VM? Hva er kriteriene?

Gaute Hallan Steiwer (til høyre) og orienteringslandslaget er nå på karantenehotell ved Gardermoen. Foto: Audun Braastad, NTB

Slik svarer Abid Raja

Aftenposten har bedt kultur- og likestillingsminister Abid Raja om en forklaring.

– Fra regjeringens side handler ikke dette om at noen idretter er mer verdt enn andre, og jeg skulle gjerne sett at vi kunne likebehandlet alle, men for regjeringen handler dette om at et tilpasset karanteneregelverk ikke kan omfatte et for stort antall mennesker, skriver Raja i en epost.

Han sier han forstår at det ikke er populært blant dem som ikke har fått unntak.

– Dersom regjeringen hadde åpnet opp for alt og alle, så ville vi ikke lenger hatt kontroll. Det er smittesituasjonen som gjør at reglene ikke treffer med millimeter-rettferdighet.

U-sving for hockeygutta

Landslagsspillere i ishockey har også vært frustrerte de siste dagene. De ble sendt til karantenehotell på Helsfyr etter hjemreise fra VM i Latvia.

Men så kom en ny vending tirsdag ettermiddag.

De slipper karantehotell likevel, ifølge ishockeyforbundets generalsekretær Ottar Eide. Han sier laget fikk en beskjed fra kommuneoverlegen i Oslo. Eide beskriver utviklingen som kaotisk.

– Det er bra for vårt lag, men det er synd for idretten at det skal være så vanskelig. Det er forskjellsbehandling fra regjeringen, men man kan få fritak fra kommunelegen. Så kommer man i en annen kommune, kan det hende kommunelegen ikke tenker likt. Sånne tilfeldigheter skal det faktisk ikke være, sier Eide.

Aftenposten har spurt helseetaten i Oslo kommune om hvorfor de grep inn.

– Oslo kommune har dimittert hockeylandslaget etter Covid-19-forskriften 6-f som gir unntak for toppidrettsutøvere. Dessverre har ikke landslag, utover fotballandslaget, og ellers toppidrettsutøvere som konkurrerer eller forbereder seg til OL, unntak. Dermed er det gjort en uriktig vurdering, og kommunen gjør sitt ytterste for å følge opp hockeylandslaget og passe på at disse får nødvendige tester og oppfølging videre, sier smittevernoverlege Frode Hansen.

Det betyr at Oslo kommune gjorde en glipp.

Hockeylandslaget slipper nå karantenehotell etter VM i Latvia. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

– Blir mer og mer tilfeldig

Orienteringslandslaget har ikke fått en tilsvarende beskjed. Det sier generalsekretær Hildeskor til Aftenposten tirsdag ettermiddag.

– Så vidt jeg skjønner, har én i ishockeyforbundet fått tak i en kommuneoverlege i Oslo. Nå tenker vi å prøve å få tak i en kommuneoverlege i Ullensaker og høre om vi har samme mulighet, sier Hildeskor, før han legger til:

– Dette blir mer og mer tilfeldig. Når det er opp til hver enkelt kommuneoverlege, undrer vi oss ikke noe mindre over dette.